El accidente que le generó 15 fracturas a Eugenio Derbez continúa dando qué hablar en el mundo del entretenimiento. Aunque el actor mexicano ha explicado cómo se produjo este lamentable suceso, algunos cuestionaron la veracidad de sus declaraciones.

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” había señalado que se fracturó el hombro luego de caer estrepitosamente al piso mientras utilizaba un visor de realidad virtual, sin embargo, un nuevo rumor sobre cómo se produjo el accidente empieza a cobrar fuerza.

Para muchos usuarios, que no quedaron convencidos con la explicación del actor, las múltiples lesiones del comediante serían producto de una golpiza que le habría propinado su hijo Vadhir Derbez.

Precisamente el periodista y youtuber mexicano Alejandro Zúñiga causó la preocupación de los seguidores del artista al señalar que las fracturas en el hombro de Eugenio Derbez se dieron tras protagonizar un altercado físico con su hijo en Atlanta, Estados Unidos.

“Hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vadhir, en Estados Unidos esto es muy penado, si ellos hubieran recurrido a las autoridades hubieran terminado en la cárcel por eso decidieron ocultar la información, también le rompió una costilla en el pleito”, enfatizó.

José Eduardo Derbez se pronuncia:

En medio de las especulaciones sobre el verdadero motivo que provocó el terrible accidente del actor de CODA, José Eduardo Derbez aseguró en una reciente entrevista que ha tenido que desmentir varios de los chismes de lo que sucedió aquel día.

“De repente gente conocida me manda videos de lo que están diciendo y está cañón. Dice lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no… ni al caso. No va por ahí”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Aunque no fue testigo del accidente, el también hijo de Victoria Ruffo cree completamente en la versión de su padre. “Yo no estuve ahí, entonces lo que explicó mi papá (es lo que pasó), que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual que sí se me hace que está peligrosón”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

La lista de canciones que la cantante colombiana, Shakira, dedicó a sus exparejas

Las canciones de Shakira están llenas de referencias a sus relaciones sentimentales, desde sus primeros novios hasta el último, Gerard Piqué, a quién también le habría dedicado unas líneas alusivas a su supuesta infidelidad. En este video haremos un repaso a los himnos románticos de la cantante colombiana y a quiénes iban dirigidos.