El comediante mexicano Sammy Pérez se aferra a la vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de que diera positivo al COVID-19. El popular artista, desde diferentes lugares, ha recibido el apoyo de colegas y amigos, entre los que figuran Eugenio Derbez. Ambos no solo han trabajado en producciones sino que también los une una gran amistad.

Por ese motivo, muchos usuarios en las redes sociales reclamaron por qué Derbez no se había pronunciado sobre el delicado estado de salud de Sammy y si lo estaba apoyando económicamente.

Porque, en un inicio, Eugenio Derbez no informó sobre la manera en que estaba apoyado a su cómplice de varias aventuras televisivas y cinematográficas, como “No se aceptan devoluciones”.

Ante esto, muy incómodo, Derbez salió a responder de que sí lo había ayudado en varios sentidos, acercándose a la familia del comediante, para ver qué necesitaba Sammy.

¿CÓMO SE HICIERON AMIGOS SAMMY PÉREZ Y EUGENIO DERBEZ?

Eugenio Derbez tiene una importante amistad con Sammy Pérez, por eso se indignó que supusieran que no lo estaba ayudando. “Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo. Entonces para todos aquellos que preguntan en dónde estoy, aquí estoy”, dijo.

Sammy Pérez y Eugenio Derbez inició en el aeropuerto de Cancún, donde Sammy le pidió una oportunidad de trabajo porque estaba pasando por momentos difíciles.

“Sí, claro. Ven. Moléstame”, le dijo Derbez. Desde entonces, empezó a trabajar en los sketches y películas de Derbez, lo que fortaleció su relación amical hasta ahora.

¿DÓNDE VIVEN LOS DERBEZ?

Eugenio Derbez, por otro lado, se encuentra residiendo en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, junto a su esposa Alessandra Rosaldo y su hija.