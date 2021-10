La familia Montaner ha sido noticia en los últimos días después de que se conociera que Evaluna y Camilo se convertirán en padres próximamente. El anuncio del embarazo se hizo el pasado 13 de octubre, cuando estrenaron la canción y video musical de su más reciente canción “Índigo”.

En las imágenes del videoclip se aprecia cómo la pareja le dio la noticia a sus familiares y amigos. Se puede ver, por ejemplo, que Mau rompe en llanto de emoción, mientras que su mamá, Marlene, suelta una gran sonrisa y hasta un grito.

Asimismo, se ve a un Ricardo Montaner sonriendo y bastante sorprendido al conocer que se convertirá en abuelo. Unos días después del revuelo que causó la noticia, Evaluna reveló que su padre quedó en “shock” al conocer que tendrá un nuevo nieto.

“Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos, porque tenían que guardar el secreto”, contó Evaluna a Infobae.

La esposa de Camilo también confesó que no todo su embarazo ha sido color de rosa, pues ha sufrido de mareos y vómitos. “(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, contó la futura mamá.

Pese a la curiosidad que han mostrado sus fanáticos por conocer el sexo de su bebé, Evaluna dijo: “No planeamos revelar el sexo del bebé. A esperar unos mesecitos más y ya...”.

Por otro lado, la joven se mostró orgullosa de ser la directora de los videos de Camilo y confesó que es algo que aprendió de su madre. “Salí a ella, que es una súper directora. Ella es directora de los videos de mi papá. Y así empezó mi carrera de directora de los videos de Camilo”, destacó. “Sí, soy su directora, porque él es celoso con eso”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Camilo y Evaluna Montaner se casaron en una romántica ceremonia

Camilo y Evaluna Montaner se casaron en una romántica ceremonia (08/02/20) null