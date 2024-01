Federica Quijano, miembro del grupo Kabah, informó a sus seguidores que fue hospitalizada después de ser agredida por su hijo Sebastián durante un episodio de crisis. Eso sí, pese a que la noticia generó un gran revuelo, la hermana de Apio Quijano dejó en claro que su heredero padece autismo y anunció que se tomará unos días de descanso para recuperarse.

Parece que el 2024 no está empezando nada bien para algunos famosos del medio local, siendo Federica Quijano una de ellas. Y es que la integrante del grupo Kabah contó ante sus redes sociales que sufrió un incidente junto a su hijo luego de que este sufriera un brote psicótico y empezara a atacarla sin razón alguna.

Federica Quijano entró al hospital por una lesión en la mano (Foto: Federica Quijano / Instagram)

De inmediato, todas las alarmas se encendieron y los fanáticos de la cantante mexicana de 52 años empezaron a preguntarse si todo estaba bien. ¿Qué dijo exactamente Federica sobre este peculiar suceso?

FEDERICA QUIJANO: LA LESIÓN QUE SUFRIÓ TRAS INCIDENTE CON SU HIJO AUTISTA

La hermana de André Quijano Tapia, conocido como Apio Quijano, contó que su hijo le propinó un severo golpe con la cabeza en la parte de la muñeca, generándole una lesión en el tendón. A raíz de ello, Federica decidió darse unos días de descanso y tomar antiinflamatorios para acelerar el proceso de sanación.

Por medio de Instagram, la también diputada del Partido Verde Ecologista de México contó que el autismo que sufre su hijo hizo que reaccionara de forma agresiva y la golpee de esa manera. Al notar que el dolor no le bajaba, decidió acudir al médico para su diagnóstico.

Asimismo, contó que está preocupada por el futuro de Sebastián, pues se encuentra en plena etapa normal de crecimiento, mientras ella con el tiempo va perdiendo fuerzas para poder frenar sus crisis de violencia que puedan aparecer.

“A veces como mamá azul es como una montaña rusa. Hay días que Sebastián está increíble y que ves a tu hijo a los ojos y te corresponde, te ve, te abraza y te ama; tienes estos momentos que valoras muchísimo como mamá y hay otros días como estos que crees que no has avanzado nada y que todos los logros que creíste haber conseguido van para atrás y es una lucha constante de sentimientos y de retos”, contó la integrante de Kabah.

FEDERICA GARCÍA AGRADECE A SUS FANÁTICOS TRAS LESIÓN

Luego del accidente que padeció, Federica se dio tiempo para agradecer a sus fanáticos, quienes estuvieron preguntando por su estado de salud en todo momento. Eso sí, la cantante también procedió a hacer sus descargos ante sus miles de fanáticos sobre lo que sucedió con Sebastián.

“Estoy tan enojada con él, furiosa con él y se vale, también entiendo que tiene una discapacidad pero no deja de dolerme y no dejo de responder de una manera humana. Él no se da cuenta que me está tratando así y luego se da cuenta y se siente mal (…) A veces siento que no hay como salida, pero pasa, los días pasan y hoy ya acabó, mañana será un día nuevo, será un día mejor”, puntualizó Federica tras contar lo sucedido con su hijo.

La cantante de Kabah junto a su hijo Sebastián, quien padece de autismo (Foto: Federica Quijano / Instagram)

Sabemos que son tiempos difíciles, pero saldrás de esta. ¡Fuerzas, Federica!