Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, en un reciente encuentro con la prensa se negó a dar detalles de la relación que mantiene la actriz con el empresario Luis Murillo.

La mamá de la artista mexicana aseguró que –por el momento– no conoce a Murillo, por lo tanto no tiene referencias de él.

“Es algo que, pues solo ella… yo no tengo porque decidir, ella sabe y una de mujer siempre espera, no es nada de que un clavo saca a otro clavo y… no, ya tuvo tiempo y tiene tiempo de pensar en eso, yo no tengo por qué decir si está bien o está mal y andar cuestionando de que sí ya me lo presentó o no. Hasta que se case y me diga que vaya yo a la boda, voy”, dijo.

Rosaldo aclaró que la actual pareja de su hija “es solo un pretendiente”. “No es yerno, es pretendiente, el yerno es para que se case”, comentó a las cámaras de “Suelta la sopa”.

Al ser cuestionada sobre Gabriel Soto, la exsuegra del actor lo felicitó porque ahora tiene una mejor comunicación frente a la prensa. “Quiero felicitar, veo que Gabriel cambio de manager y relacionista, ahora sus respuestas (ante la prensa) son más inteligentes”, comentó.

Finalmente, Doña Rosalba Ortiz pidió a los productores que no dejen de darle oportunidades laborales al padre de sus nietas.

“Es el papá mis nietas, cómo lo voy a atacar. Además, siempre se me hizo una persona hermosa, tranquila. Le pido a todos los productores que le den trabajo a Gabriel y a mi hija, y por qué no también a la otra persona (Irina Baeva)”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Soltero con hijas: saludos de Gabriel Soto, protagonista de la telenovela

null null