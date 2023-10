El Huracán Otis, de categoría 5, arrasó con Acapulco, dejando una gran devastación, 27 muertos y afectando a personas como Ingrid Martz, quien sufrió una pérdida personal en medio de la tragedia.

Ingrid Martínez de la Vega, nombre completo de la intérprete, es una actriz mexicana con una destacada carrera en el mundo de las telenovelas. Su talento la ha llevado a participar en exitosas producciones como “Carita de ángel”, “Amor real”, “Rubí” y “Mi camino es amarte”.

Además de su éxito en la televisión, Martz ha incursionado en el cine, participando en películas como “Inesperado amor”, donde compartió pantalla con la icónica Anahí, y en “La dictadura perfecta”.

Sin embargo, la fama y el éxito no la eximieron de los estragos del reciente Huracán Otis.

Vista de la destrucción dejada por el paso del huracán Otis cerca del Aeropuerto Internacional de Acapulco, en México, el 27 de octubre de 2023 (Foto: AFP)

LA INVERSIÓN QUE INGRID MARTZ PERDIÓ POR EL HURACÁN OTIS

Hace tan solo 3 meses, Ingrid Martz se encontraba en la cima del mundo. La actriz había invertido todas sus ganancias de su última novela, “Vencer la Culpa”, en su flamante departamento en Acapulco. Sin embargo, como en una trama de telenovela, el destino tenía otros planes para ella, y estos planes llegaron en forma del temible Huracán Otis.

En una reveladora entrevista con la siempre intrigante Shanik Berman, la actriz compartió la devastadora historia de cómo su idílico refugio costero se convirtió en el escenario de un desastre natural.

“Me lo entregaron hace aproximadamente 3 meses”, comenzó Martz, con un rastro de dolor en su voz. “Yo estaba grabando la novela, así que a ratitos iba llevando cosas o comprando muebles y pedía que me los recibieran”.

Pero Martz no escatimó en gastos. “Lo acababa de terminar todo, desde el refri hasta la licuadora, para que me entiendas. Cubiertos nuevos, todo nuevo... Todo lo que gané en la novela lo invertí en ese lugar y se lo llevó el huracán”, reveló con un suspiro.

Ingrid Martz, conocida por sus papeles antagónicos en telenovelas, enfrentó un enemigo que ni siquiera su personaje más malvado podría haber imaginado: la furia de la naturaleza. El huracán Otis arrasó con su paraíso personal, dejando a su paso una estela de destrucción.

INGRID MARTZ PREOCUPADA POR OTROS AFECTADOS

Mientras compartía su experiencia devastadora con el Huracán Otis y la pérdida de su amado departamento en Acapulco, Ingrid Martz demostró ser más que una estrella de telenovela, mostrando empatía genuina y sensibilidad hacia la situación de los demás afectados por la catástrofe natural.

“Me da muchísimo pesar porque ni siquiera no es como podemos, y no sabemos ni por dónde empezar, hay tantísimo trabajo y tanta gente afectada que cada quien está resolviendo sus propios problemas y lo entiendo”, expresó Martz.

En un gesto de humildad, Martz destacó la magnitud de la tragedia que azotó a la comunidad costera.

“Pienso en mi departamento y digo no, hay millones de personas mucho más afectadas que se quedaron sin nada, vidas que se perdieron y de verdad lo lamento muchísimo”, agregó.