Julián Gil no la pasa nada bien luego de superar el coronavirus (COVID-19). En una reciente “conferencia de prensa” improvisada a su salida de los estudios de Televisa San Ángel, el actor fue consultado sobre su salud y la posibilidad que su hijo llame “papá” a la nueva pareja de Marjorie de Sousa.

Sobre la secuelas del COVID-19, Gil afirmó que aún sigue con dolencias y se está recuperando poco a poco. “El primer día me dio todo: fiebre, la oxigenación a sesenta y pico, la presión a 190, no podía moverme de mi sala al baño”, comentó el argentino.

Del mismo modo, contó que acudió a hospital, pero al no encontrar una cama disponible regresó a su casa y llamó a un médico particular, el cual lo pudo ayudar.

Además, fue cuestionado si es que la mamá de su hijo le envió un mensaje en dichos momentos complicados. “Esa relación está totalmente fracturada y ustedes lo saben”, sentenció.

Y sobre los rumores que su hijo llame “papá” a otro hombre, él afirmó que solo le importa que Matías tenga una imagen paterna. “Siempre hay que pensar primero que nada en el niño, en la salud física y mental del niño. ¿Qué es lo más importante para el niño? Que tenga la figura paterna y la figura materna”, afirmó.

“¿Por qué le vamos a privar al niño de que tenga una figura paterna? Estoy completamente de acuerdo, que sea José, Pedro, Diego, Vicente, el que sea que esté en la vida de Matías, que tenga una relación linda, hermosa y que el niño le diga papá, porque a mí no me lo va a decir porque soy ajeno, el niño me va a ver como una figura ajena”, agregó.

Finalmente, se mostró tranquilo por la relación de De Sousa. “Ella y todos en la vida tenemos derecho de amar. Qué te puedo decir, es la vida de ella, tiene todo el derecho como lo tengo yo”, comentó.

