Kimberly Loaiza ya no subirá videos a YouTube, aquella plataforma que la hizo pasar del anonimato a la fama mundial. La decisión, según lo que aseguró, la tomó hace dos años y fue postergando su ejecución hasta ahora, cuando ya no tiene muchos proyectos esperando en su agenda.

En un clip publicado en el pasado lunes 18 de diciembre, titulado “Mi último video”, la originaria de Mazatlán cuenta a todos sus fanáticos que ha tomado la dolorosa decisión de cerrar su etapa como youtuber, lo cual ha entristecido muchísimo a sus más fervientes seguidores. En medio de muchas lágrimas, Loaiza da a conocer esta noticia a poco de culminar el 2023.

Al mismo tiempo, ella dio a conocer cuáles son los motivos por los que eligió ese nuevo camino en su vida. Si bien muchos creyeron a “Kim”, hay quienes sospechan que se puede traer algo entre manos, así que vamos a desmenuzar algunas de las frases que soltó en ese video que se ha posicionado en YouTube como una de las principales tendencias en la semana.

¿POR QUÉ KIMBERLY LOAIZA SE RETIRA?

Con 26 años de edad, Kimberly Loaiza ha experimentado una fama tremenda gracias a las redes sociales, principalmente cuando incursionó en YouTube en un canal de su propiedad que, en la actualidad, cuenta con más de 40 millones de seguidores. En otras palabras, su éxito se lo debe a la plataforma de videos, así que ha sorprendido muchísimo su mensaje asegurando que no volverá a subir contenido.

De acuerdo a lo dicho por la también cantante en su video de despedida, la principal razón de su futuro alejamiento de las redes sociales está netamente relacionada con sus dos hijos que ha tenido al lado de Juan de Dios Pantoja. El hecho de estar con muchos compromisos en diversas partes del mundo ha generado que se aleje un poco de ellos y no es algo que quiera, ya que ellos son su prioridad y siente que debe estar a su lado.

“Siempre tendrán un espacio reservado en mi corazón, nunca me cansaré de agradecerles por tanto, pero tengo que irme... Me rehúso a que mis hijos me los críen las niñeras. No quiero perderme la niñez de mis hijos por seguir manteniendo una carrera... Este trabajo es muy absorbente. Quiero que mis hijos tengan una infancia normal, que dejen pasar tanto tiempo en aviones para acompañarnos... Me duele que no tienen amigos”, comentó la influencer.

Con ello, la mexicana cierra su etapa como youtuber y está a la espera de cumplir algunos conciertos más como parte de su gira para dar por finalizada su carrera mediática. Así mismo, también le falta el lanzamiento de una línea de maquillaje para descansar y dedicarse a la crianza de sus niños, de acuerdo a lo que ella misma ha confesado.

Kimberly Loaiza en una fotografía tomada para promocionar su carrera como cantante (Foto: Kimberly Loaiza / Instagram)

¿ES VERDAD QUE KIMBERLY LOAIZA SE RETIRA?

Si investigamos a la fuente directa de esta noticia, podríamos decir que, efectivamente, Kimberly Loaiza se retira de todo lo relacionado con las redes sociales y demás debido a que ella mismo lo ha dicho. No obstante, existen otros detalles que nos podría hacer creer que su video no sucedería tal y como ella lo ha dado a conocer.

En redes sociales existe mucha incredulidad al respecto y ahora te explicamos el porqué. Resulta que hace poco, Kimberly Loaiza publicó su primer disco como cantante de la mano de Warner, prestigiosa empresa musical reconocida en todo el mundo, así que podríamos dudar de que el contrato que firmó haya sido por corto tiempo. Por otro lado, también es complicado que ese vínculo se pueda romper de la noche a la mañana.

Por otro lado, hay quienes sospechan que todo esto se trata de una estrategia de marketing por parte de la mencionada disquera y la cantante. Y es que muchos creen que Warner quiere dejar de lado la imagen de youtuber de Kimberly Loaiza para que la gente la vea solo como una cantante. A esto hay que sumarle que ella tiene una segunda cuenta de YouTube, con 16 millones de seguidores, en las que solo sube contenido de ella como artista musical.

De momento es mu próximo a realizar alguna afirmación al respecto y solo el tiempo nos lo dirá, pero es válido que muchas personas no crean al 100% en lo que la influencer dice, pues en el pasado ella misma ha engañado a sus fanáticos por alguna estrategia de marketing y ahora repasaremos el caso más reciente.

LA VERDAD SOBRE LA INFIDELIDAD DE JUAN DE DIOS PANTOJA

En octubre pasado se filtró una imagen de Juan de Dios Pantoja al lado de otra mujer, lo cual fue traducido en una infidelidad en contra de Kimberly Loaiza. A los días siguientes se confirmó el final de su matrimonio y ella publicaría una canción con videoclip incluido, que contendría imágenes muy fuertes sobre esa supuesta ruptura.

Resulta que en el video de despedida de YouTube, Kim reveló que todo se trató de una estrategia de marketing para que la música de la influencer tenga más llega al público. Al hablar sobre ese tema, se mostró arrepentida y pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por todo lo que armaron con la finalidad de beneficiarse mediáticamente.

“Reconozco que he estado mal por prestarme, perdón si se han molestado conmigo por eso, les juro que nunca lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión. Sé que me dejé llevar y no debí participar”, aseguró.