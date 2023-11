Maribel Guardia, en los últimos días, ha estado envuelta en una polémica muy fuerte y extraña, ya que no es algo que suela verse muy seguido en las farándula mexicana. La actriz ha sido víctimas de unas palabras fuertes e hirientes por parte de su consuegra Imelda Tuñón Jáuregui, quien además inventó el rumor de una crisis matrimonial de la costarricense.

El conflicto entre todas las partes está difícil para ser explicado debido a que todo empezó de un momento a otro y, de forma paulatina, se ha estado explicando en los medios de comunicación. Además, todas las partes involucradas al respecto, a excepción de Maribel, han dado un descargo que dejan mal parada a la consuegra de la famosa.

¿QUIÉN ES IMELDA TUÑÓN JÁUREGUI Y QUÉ PASÓ CON ELLA?

Imelda Tuñón es la madre de Imelda Garza, mamá del nieto de Maribel Guardia. Pese a la relación existente entre ellas, se ha podido conocer que no hay una estrecha relación y que están algo distanciadas, lo cual explica un poco lo que ha pasado en las redes sociales, aunque a lo largo de la nota vamos a ir detallando más para que quede la menor cantidad posible de dudas.

Todo empezó cuando Maribel Guardia compartió en su cuenta de Instagram una fotografía por el Día de Muertos, en la que se le ve acompañada por su nieto, José Julián, a quien de forma cariñosa le está agarrando la mano. Todo hace presumir que esa imagen no le gustó mucho a Imelda Tuñón, la otra abuela del pequeño, pues escribió un comentario hiriente y que evidenció que algo no estaba bien con ella.

“Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola bella… Que se vaya sola la cómoda al más allá o a dónde le dé su gana, a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva… José Julián no es Julián, está muy obsesionada con Julián, mi yerno. Lo peor es que ella ve a su hijo en mi nieto”, fueron las fuertes palabras de la señora Tuñón.

Evidentemente, aquellas afirmaciones han causado un gran revuelo entre los usuarios de las redes sociales que lo leyeron y también en los medios de comunicación especializados en espectáculos, pues se estaría tratando de un nueva polémica en este ambiente.

EL RUMOR DE LA SEPARACIÓN DE MARIBEL GUARDIA Y SU ESPOSO

En los últimos días también se informó que la actriz Maribel Guardia estaba pasando un momento muy duro a nivel personal, pues se comentaba que estaba en camino a una separación de su esposo y que todo ello se estaba convirtiendo en algo muy tedioso y preocupante, pues incluso se mencionó a complicaciones muy duras en el término de su relación.

Sin embargo, días después se confirmó que ese rumor era una completa mentira y que la pareja se encontraba igual de bien, pues hasta fueron captados juntos, como si nada pasara, aunque por dentro seguramente esas mentiras les tuvo con cierta amargura. Pese a ello, Maribel Guardia prefirió no dar declaraciones a los medios.

Addis Tuñón, en el programa “De primera mano”, reveló que esa información de que Maribel Guardia de estaba separando de su esposo y que este se negaba a salir de su casa y estaba complicando todo, fue un rumor creado por la señora Imelda Tuñón Jáuregui, quien además es su prima, así que tiene un poco más de llegada acerca de esa noticia.

Según lo que comentó la periodista, tuvo la aprobación de Maribel Guardia, su esposo, Marco Chacón, y de Imelda Garza para dar a conocer lo que había pasado. Ella, contó que recibió una llamada de su primera asegurando que la actriz y su pareja estaban separándose, lo cual ya fue descartado, por lo que existe una enorme pregunta girando alrededor de lo ocurrido: ¿por qué creó esa habladuría?

LA PALABRA DE IMELDA GARZA TUÑÓN

Imelda Garza, quien vive con su hijo José Julián y Maribel Guardia en Ciudad de México, no está nada contenta con lo que su madre está haciendo. La periodista Addis Tuñón, tía de la mencionada, contó lo que conversó con su sobrina y llamó la atención cuando la joven afirmó que su madre necesitaría algún tipo de ayuda.

“Imelda me dice que muy lamentablemente, su mami tiene actitudes que corresponden a alguien que necesita ayuda y no entiende lo que está sucediendo. Que su abuela materna se fue a vivir a otra ciudad, precisamente, huyendo del peligro que implica estar cerca de su hija. No sabía que Imelda madre no quería a Maribel”, dijo la periodista.

En la cuenta de TikTok de Imelda Garza, una usuaria le dejó un comentario pidiéndole que hable o haga algo con su madre para que no esté dando palabras tan fuertes en redes sociales o que deje de inventar rumores, a lo que ella respondió que ya conversó con ella para mostrarle su molestia y además comentó que no se llevan bien, por lo que andan distanciadas.