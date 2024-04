En un abrir y cerrar de ojos. Así como empezó la relación entre Cristian Castro e Ingrid Wagner, también terminó, dejando a todos sus fanáticos con una sorpresa total, ya que nadie se esperaba que, en poco tiempo, todo llegara a su final. Además de impresión, algo que se ha generado en la opinión pública es duda, pues muchos quieren saber qué es lo que pasó y cuál fue el motivo específico por el que el cantante y la abogada tomaron la decisión de seguir caminos totalmente separados, al menos por el momento.

En marzo, Cristian Castro comenzó una nueva relación con una mujer de nombre Ingrid Wagner, causando un revuelo tremendo en la farándula mexicana y argentina, ya que, solo un mes antes, había terminado su anterior romance con Mariela Sánchez luego de qué, presuntamente, él haya encontrado imágenes en el teléfono de ella, en las que aparece con un amigo. Sea cual sea la razón por la ese noviazgo acabó, lo que más resaltaba es que el artista se estaba dando una nueva oportunidad en el amor. Sí, una más en el amplio historial que maneja.

Con una felicidad enorme, los dos compartieron imágenes en sus redes sociales, mostrándose muy románticos y demostrando al mundo entero que, pese a las críticas de ese momento, ellos estaban disfrutando del sentimiento que había surgido entre ambos. Casualmente, todos nos dimos cuenta de que esa unión se había acabado gracias a que esas publicaciones desaparecieron de sus perfiles, aunque, en primer lugar, fueron especulaciones de los fans de Castro, pero ahora todo se confirmó, dejándonos la interrogante de ¿por qué rompieron?

¿POR QUÉ SE HAN SEPARADO?

En una comunicación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Ingrid Wagner confirmó la noticia de la separación que ha tenido con el cantante mexicano y no solo ello, sino que ella misma se ha animado a dar detalles de los motivos que hubo para que tomen la decisión de no continuar juntos tras poco tiempo de haber comenzado una relación formal. Eso sí, dejó bien en claro que todo sucedió en buenos términos y que sigue amando al intérprete de “Por amarte así”.

“La verdad que lo amo a Cris. Es espectacular. Fue una relación cortita, pero muy linda. Es un hombre muy valioso. La pasamos increíble. Fue caballero, súper cariñoso, la verdad es que a mí me encantó. Me encantó cada detalle que tuvo conmigo. Me fue a buscar dos veces al aeropuerto de Londres con flores. La verdad que es muy lindo”, manifestó Wagner.

Según sus palabras, el romance llegó a su final luego de que la apretada agenda de Cristian Castro los haya alejado. Y es que ella no tuvo el tiempo de ir junto a él en su actual gira debido a que es mamá y debe centrarse en cuidar a los suyos y en sus responsabilidades diarias. Así, fue que llegó el final de este efímero amorío que dejó muchas páginas inconclusas.

“Le dimos fin porque bueno, como que tenemos vidas totalmente diferentes. Yo vivo en Tucumán, tengo hijos…No podía seguir el ritmo viajando, y bueno, entonces decidimos terminar la relación en buenos términos. Descubrí un Cristian que la verdad me sorprendió y me llenó de emoción. Yo la pasé muy bien y no funcionó, pero bueno, quizá más adelante, cuando él esté más tranquilo”, aseguró.

¿HAY UNA TERCERA PERSONA EN DISCORDIA?

Las declaraciones de Ingrid Wagner ahora distan de una conversación que se filtró, en la que, aparentemente, ella está hablando con una amiga y dejan entrever que existe una tercera persona en medio de todo esto y que quería la corista.

“Tranqui, que se lo quede la corista”, se pudo leer en la conversación que se había filtrado en las redes sociales. ¿Esos chats serán de verdad? ¿Ingrid Wagner dice la verdad? Todo eso queda en dudas, pues los implicados no han hecho comentarios al respecto.

Cristian Castro e Ingrid Castro presumían su romance en redes sociales (Foto: Ingrid Castro / Instagram)