La influencer mexicana Yeri Mua, hace un tiempo creía que los estudios no eran importantes y que ella continuaría priorizando su carrera en redes sociales, pero luego cambió de parecer y se dio cuenta de que la fama no es para siempre, por lo que tomó la decisión de seguir una carrera profesional.

La joven mexicana se inscribió a la Universidad del Valle de México, específicamente en la sede de Veracruz, para estudiar Licenciatura en Lenguas Extranjeras y así tener un respaldo profesional, teniendo en cuenta que es consciente de que la fama puede ser efímera y de un momento a otro puede quedarse sin nada, perder seguidores o simplemente que la gente deje de interesarse en ella y su contenido.

Sin embargo, sus planes no están yendo como hubiera querido ella, pues en un reciente video publicado en las redes sociales reconoció que no está sacando buenas calificaciones. ¿Quieres saber lo que dijo y cómo le está yendo? Ahora te contamos con detalles lo que la propia influencer ha revelado recientemente.

Yeri Mua acumula más de 7 millones de seguidores en redes sociales (Foto: Yeri Mua / Instagram)

LAS CALIFICACIONES DE YERI MUA EN SU PRIMER SEMESTRE

Yeri Mua sorprendió a todos sus seguidores al subir un video a su cuenta de TikTok en el que comenta acerca de sus notas en la universidad. De acuerdo a lo que dijo, no le está yendo nada bien, pues estaría con todas las materias desaprobadas, lo que significaría un retraso enorme en su objetivo de convertirse en una profesional.

De acuerdo a lo que comentó, su coordinador fue quien le informó que tiene malas notas en todos los cursos que está llevando en su primer semestre de la universidad. Además, enfatizó en que no ha tenido el tiempo necesario para dedicarse al estudio como debería haber sido desde un principio.

“Ando muy atacada por lo que me dijo mi coordinador. Me dijo ‘traes todas las materias bien reprobadas’. Pero pues manas, no hay nada que un extraordinario no arregle. Este 2023 no me dieron mucho tiempo como de echarle ganas al semestre”, fueron algunas de sus palabras.

¿QUÉ HARÁ YERI MUA PARA SACAR MEJORES CALIFICACIONES?

Debido a las malas calificaciones que está sacando en este semestre, Yeri Mua también aprovechó para asegurar que el 2024 será diferente y que allí sí le podrá poner muchas más ganas a los estudios.

“Yo creo que de aquí al 2024 ya le voy a echar ganas al semestre. Como que este año es de reprobar materias y el próximo es de aplicarte. Vamos viendo a ver qué sucede con la universidad”, añadió la influencer.