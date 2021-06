La peruana Laura Bozzo decidió opinar de uno de los temas más polémicos dentro de la farándula mexicana: La denuncia de Frida Sofía contra su abuelo Enrique Guzmán y su madre, Alejandra Guzmán.

Para la abogada, este hecho es cuestionable y hasta consideró que la joven cantante debe tener pruebas consistentes para lanzar tales acusaciones, pues advirtió que ella misma puede terminar en la cárcel por difamación.

“La primera regla que uno estudia en abogacía es: ‘todo lo que se afirma tiene que ser probado’”, comentó la presentadora de televisión. “Si no es probado todo lo que afirma, la que podría ir a la cárcel es Frida, porque esto no es broma”, añadió al programa “Sale el Sol”.

Bozzo afirmó que no podría hacer lo mismo que Sofía ha realizado en contra de Alejandra Guzmán, pues, para ella, las madres “son sagradas”.

“Yo nunca, jamás rompería ese límite... Es mi madre, entonces yo no podría jamás hacer algo así, creo que hubiera sido mejor reunirse, no sé, pero una madre, para mí, no se toca”, sentenció.

Sin embargo, Bozzo no habló sobre los cargos de violencia sexual que Sofía ha presentado contra su abuelo Enrique Guzmán y solo se enfocó en la defensa de la intérprete de “Yo te esperaba”.

