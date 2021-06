Laura Bozzo no destaca por su belleza, sino más bien por lo fuerte de su carácter y su temperamento, y ella lo sabe. Es una querida y reconocida conductora en México y tiene una amplia carrera en televisión; sin embargo, siempre ha sido blanco de críticas debido a su aspecto.

A pesar de los memes o burlas de los que la presentadora ha sido blanco, ella siempre se ha mostrado segura de sí misma y por ello, no dudó en hablar sobre qué es lo que siente por todos los cuestionamientos sobre su aspecto.

“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo la conductora en un rápido encuentro que tuvo con diferentes medios mexicanos.

Bozzo, quien viene participando en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, señaló que a lo largo de su vida, ella no ha intentado encajar con los estereotipos de ser mujer, pues le gustaba vestirse y actuar de forma poco tradicional.

“Yo tengo mucho más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa... Odio el rosa, odio vestirme de princesa, detesto el vals... Cuando yo tenía 15 años me dio ataque, me encerré, pataleé porque a mí no me gustaba. [...] Yo era un salvaje, era un mitad hombre, mitad mujer, un ser no muy normal... Pobre de mi mamá”, declaró.

Bozzo destacó que desde joven tuvo un ímpetu para decidir como quería ser, debido a la influencia de su madre, ya que ella tampoco se regía mucho por los convencionalismos. “Una mujer que a los 70 años primero era corredora de autos y le encantaba la moto; mi madre se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido”, añadió.

La conductora de “Laura en América” también se refirió a las críticas sobre su edad y añadió que eso no era una limitante para poder continuar haciendo las cosas que amaba.

“Si no se le da un mensaje a la mujer, es horrible, porque las mujeres tienen que saber que a cualquier edad (pueden hacer lo que quieran)... Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países, que tienes cierta edad y eres desechable, te vas a la basura. Yo estoy en contra de eso, creo que puedo ser feliz a cualquier edad”, sentenció.

