Emilio Osorio, quien expresó abiertamente su amor por Karol Sevilla durante su participación en “La casa de los famosos México”, ha cambiado de perspectiva tras el confinamiento. Recientemente, se le ha visto compartiendo afectuosos momentos con Leslie Gallardo, también conocida por su participación en reality shows.

Tras semanas de especulaciones sobre el estado de su relación con la famosa cantante mexicana de “Soy Luna”, el hijo del productor Juan Osorio y Niurka Marcos decidió poner fin a las dudas en medio de la celebración del cumpleaños de su madre el pasado jueves 23 de noviembre.

Dejándose llevar por el espíritu festivo, Emilio Osorio sorprendió a todos al brindarle un apasionado beso a Leslie Gallardo. Este emotivo episodio quedó inmortalizado gracias a la astucia de su propio hermano, Kiko Marcos, quien compartió el momento en las redes sociales, desatando así un torbellino de comentarios y especulaciones.

Pero, ¿quién es Leslie Gallardo? Si no la has visto en pantalla chica, es hora de ponerla en tu radar.

1. LO QUE DEBES SABER DE LESLIE GALLARDO

Leslie Gallardo, una verdadera joya descubierta en la temporada 5 del reality show que todos amamos, “Acapulco Shore”, en el año 2018. Esta chica llegó para quedarse en el radar de la farándula.

Originaria de Guanajuato, Leslie vino al mundo el 6 de enero del 2000, y desde entonces ha estado conquistando corazones por doquier. Con tan solo 23 años, ya ha dejado su huella en la escena pública, compartiendo pantalla con otras celebridades de alto calibre, como Brenda Zambrano.

Pero eso no es todo, porque esta estrella en ascenso no se conforma con ser simplemente una cara bonita en la televisión. En el mundo digital, Leslie brilla con luz propia, acumulando casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

2. DATOS DE LESLIE GALLARDO

Nombre completo: Leslie Gallardo

Leslie Gallardo Cumpleaños: 6 de enero.

6 de enero. Año de nacimiento: 2000.

2000. Edad: 23 años.

23 años. Lugar de nacimiento: Guanajuato, México.

Guanajuato, México. Instagram: @_lesliegallardo

3. TAMBIÉN FUE PARTE DE UN REALITY SHOW DE NETFLIX

“Acapulco Shore” no ha sido el único reality show en el que ha participado Leslie Gallardo. En marzo de 2023, fue una de las concursantes de “La ley de la selva”, una nueva propuesta de Netflix que llevó a figuras como Diego Alfaro, Sandy Padilla y Paola Michelle a cumplir diversos retos en medio de la selva. Todo por un premio de 2 millones de pesos.

Leslie Gallardo en el reality show de competencia y supervivencia "La ley de la selva" (Foto: Leslie Gallardo / Instagram)

4. SU CUENTA DE ONLY FANS

Después de su brillante paso por la televisión, esta influencer no solo ha acumulado seguidores como caramelos, sino que ha decidido llevar las cosas a otro nivel.

Leslie no se conforma con ser una más en el juego de las redes sociales. ¡No, señor! Ha lanzado su propio OnlyFans, la plataforma de la que todos hablan. ¿Qué ofrece en este exclusivo rincón del internet? Fotografías sin censura.

Pero, claro, el privilegio de echar un vistazo a este contenido no es gratis. La entrada a este club selecto tiene un costo de suscripción de 300 pesos al mes. No es para cualquiera, pero parece que Leslie sabe que sus fans están más que dispuestos a pagar por un poco más de... ¿intimidad?

5. ¿ES NOVIA DE EMILIO OSORIO?

Hasta ahora, ni Karol ni Emilio han soltado prenda sobre este video que tiene a las redes al borde de un ataque de chismes. ¡Pero espera, hay más!

Aunque ninguno ha hablado al respecto, han soltado algunas pistas por ahí en sus redes que tienen a todos con las cejas en alto. ¿Qué pruebas hay, te preguntarás? ¡Ahí va una jugosa!

Resulta que Emilio Osorio decidió hacer público un momento especial: una foto junto a Leslie, celebrando el cumpleaños de Niurka.

Ahora, no podemos afirmar nada aún, pero, ¿celebrar un cumpleaños juntos? Eso suena a algo más que una amistad casual.

6. ¿EMILIO OSORIO LE FUE INFIEL A KAROL SEVILLA CON LESLIE GALLARDO?

¡Agárrate bien fuerte porque aquí viene el chisme del momento! Parece que los vientos de la soltería soplaron fuerte en la vida de Karol Sevilla, y no, no es porque Emilio Osorio le haya regalado su corazón a otra.

La estrella mexicana decidió romper el silencio en una transmisión en vivo y lanzar la verdad bomba. Resulta que ella y Emilio ya no son pareja desde hace un buen rato.

En medio de preguntas sobre su misterioso viaje a Miami, Karol dejó claro que no llevó a nadie más que a sí misma en esa aventura. Pero, ¡aguas! Eso no significa que la chica no esté lista para escribir un nuevo capítulo en su libro del amor.

“No mam*n, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”, aclaró.

7. FOTOS DE LESLIE GALLARDO