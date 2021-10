Un escándalo salpicó el mundo del espectáculo, luego de que Zayn Malik, exintegrante de “One Direction” fue acusado de haber agredido a su suegra Yolanda Hadid, quien estaría evaluando denunciarlo. De acuerdo con la información difundida en TMZ, el cantante y compositor británico golpeó a la madre de su pareja Gigi, con quien tiene una pequeña hija. Ante tal imputación, el joven padre de 28 años salió a aclarar lo ocurrido mediante un comunicado y manifestó que no le gusta exponer su vida privada por el bien de su bebé.

“Como bien saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado para mi hija: un lugar donde las situaciones privadas familiares no se lancen el escenario mundial. En un esfuerzo para proteger ese espacio para ella, he aceptado no disputar las acusaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja, quien entró a nuestro hogar cuando mi Gigi estaba fuera hace algunas semanas (…). A pesar de mis esfuerzos de restaurarnos a una familia pacífica, esto se ‘filtró’ a la prensa. Tengo la esperanza que sanemos todos los involucrados por las palabras fuertes que compartimos”, escribió.

Debido a todo lo que se ha generado, te contamos todo lo que debes saber sobre la agraviada, con la que el ex integrante de la banda juvenil tuvo un altercado.

¿QUIÉN ES YOLANDA HADID?

Las modelos estadounidenses Bella Hadid y Gigi Hadid posan con su madre, Yolanda Hadid, durante un photocall después del desfile de moda de Victoria's Secret 2016 en el Grand Palais de París el 30 de noviembre de 2016 (Foto: Patrick Kovarik / AFP)

Yolanda Hadid nació el 11 de enero de 1964 en Papendrecht, Holanda Meridional. Es una personalidad de televisión holandés-estadounidense y una reconocida exmodelo, cuyos hijos Gigi, Bella y Anwar Hadid siguen sus pasos.

Tiene un hermano llamado Leo y cuando era niña, su padre murió en un accidente automovilístico. Tras ello, su madre se encargó de cuidarlos. Se naturalizó como ciudadana estadounidense el 23 de mayo de 2013.

INICIA EN MODELAJE

Debido a que una modelo no estaba para una feria, el diseñador holandés Frans Molenaar le pidió a Van den Herik, su nombre de soltera, reemplazarla. Como lo hizo tan bien, fue descubierta por Eileen Ford, quien le dio un contrato con Ford Models. Este fue el inicio de su carrera en las pasarelas, pues pronto estuvo en eventos de París, Milán, Sydney, Ciudad del Cabo, Tokio, Nueva York, Los Ángeles y Hamburgo. Fue así que se dedicó a este mundo por cerca de 15 años.

MATRIMONIOS

Su primer matrimonio fue con el desarrollador inmobiliario Mohamed Hadid, con quien tuvo tres hijos: Jelena ‘Gigi’ (23 de abril de 1995), Isabella ‘Bella’ (9 de octubre de 1996) y Anwar (22 de junio de 1999).

En noviembre de 2011 volvió a casarse con el músico, compositor y productor David Foster en Beverly Hills, pero cuatro años después se separaron. El divorcio llegó en mayo de 2017.

La modelo estadounidense Gigi Hadid posa con su madre Yolanda para la alfombra roja a su llegada para asistir a los British Fashion Awards 2016 en Londres el 5 de diciembre de 2016 (Foto de Daniel Leal Olivas / AFP)

LE DETECTAN UNA ENFERMEDAD

El año 2012, Yolanda Hadid es diagnosticada con la enfermedad de Lyme. En aquella oportunidad contó que le iban a implantar un puerto en el brazo para tratar su enfermedad. Al año siguiente, le quitaron todo, pero lo peor estaba por llegar, pues en enero de 2015, reveló que a causa de este mal perdió la capacidad de leer, escribir o incluso mirar televisión.

En octubre de 2021, Hadid acusó al socio de su hija Gigi, Zayn Malik, de golpearla físicamente, lo que él negó con vehemencia.

ENCUENTRA DE NUEVO EL AMOR

En mayo de 2020, Hadid anunció que había comenzado un romance con Joseph ‘Joey’ Jingoli, director ejecutivo de una empresa de construcción y desarrollo llamada “Jingoli”.

PARTICIPÓ EN ALGUNAS PRODUCCIONES

En 1991 estuvo en “First and Ten” con el papel de Betty Ann, luego apareció en “Nederlandse Hollywood Vrouwen” (2011-2012), “Las verdaderas amas de casa de Beverly Hills” (2012-2016), “Reglas de Vanderpump” (2013), “Las verdaderas amas de casa de la ciudad de Nueva York” (2014), “Proyecto Pasarela” (2017) y “Haciendo un modelo con Yolanda Hadid” (2018), donde se interpretó a ella misma.