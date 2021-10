Luego de que Netflix anunciara que los actores Jade Ewen, Plutarco Haza, Mauricio Adab, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce y Antonio Mauri se unirán al elenco de la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, volvió a surgir la pregunta: ¿Aracely Arámbula aparecerá en los últimos episodios?

La relación del Sol de México y de la conocida actriz no duró mucho tiempo, empezó en 2005 y terminó en 2009, pero tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel. Al igual que su romance, su separación no fue muy comentada por los artistas, quienes prefirieron guardar discreción con los medios de comunicación.

Para evitar que esa parte de la historia de Luismi se retrate en la serie de Netflix, Aracely Arámbula entabló un proceso legal y aunque se mencionó que la actriz había puesto algunas condiciones para que puedan utilizar su imagen, ella se negó a ser parte de “Luis Miguel, la serie”.

“Se reunieron en una ocasión con la señora Arámbula y la posición de la señora fue muy clara, de ninguna manera quería o que hubiera referencia en la serie y fue después que me pidió a mí que interfiriera y tuve algunas pláticas con la productora”, dijo el abogado Guillermo Pous al programa Ventaneando.

Aracely Arámbula evitó que Netflix utilice su imagen y la de sus hijos en "Luis Miguel, la serie" (Foto: @aracelyarambula / @lmxlm)

¿POR QUÉ ARACELY ARÁMBULA NO SERÁ PARTE DE “LUIS MIGUEL, LA SERIE 3″?

En abril del 2021, Aracely Arámbula reveló que Netflix no podrá utilizar su imagen, ni mencionarla en ninguna temporada de la bioserie de Luis Miguel, además, explicó sus razones en un comunicado.

“Como fue comentado desde un inicio y por parte de mi management, así como de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, señaló la actriz 46 años.

Asimismo, agregó: “Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla y esto debe ser un respaldo y aliciente para todo nuestro gremio, ya que vivimos de lo que forjamos como resultado de nuestro trabajo”.

“Los invito a hacer valer sus derechos, defenderlos y dejar de pensar que hay cosas que no se pueden lograr por más grande que parezca el reto”, recomendó a sus compañeros del medio artístico.

La actriz mexicana también señaló que ser parte importante de la vida de una persona no da derecho a que se lucre con ello. “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios. He iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal en su transición hasta la profesional y llegando hasta el momento de ser madre, siendo que de esta forma podrán conocer las etapas más trascendentes; la realidad contada desde la fuente y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”.