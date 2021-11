Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, se presentó en el programa “Sale el sol” y reveló un audio que le envió Eugenio Derbez tras la muerte de su hijo.

Según se pudo escuchar en el audio, el reconocido director mexicano lamentó que haya mucha violencia en las calles de México.

“No sabes lo triste que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio y en lo que pasó y estoy muy enojado, muy triste y me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo”, comenzó diciendo Eugenio.

“Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso porque ya no es vida estarse cuidando solamente de los criminales, sino también de la policía”, agregó el comediante en el audio difundido por Octavio Pérez.

Eugenio Derbez se despide de Octavio Ocaña

No es la primera vez que Derbez se refiere a la muerte de Octavio Ocaña. El creador de la serie “Vecinos” ya se había despedido de ‘Benito’ a través de un sentido mensaje en Instagram.

“La violencia una vez más nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz Benito”, expresó en su red social.

VIDEO RECOMENDADO

Actor mexicano Octavio Ocaña fallece: ¿Qué es lo que se sabe de su misteriosa e inesperada muerte?

México inició este sábado con una lamentable noticia. El actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado durante 16 años al querido Benito Rivers en la serie “Vecinos”, de Televisa, murió el viernes 29 de octubre de 2021 en extrañas circunstancias, en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México.