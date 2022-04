En una entrevista con el programa “Primer Impacto” de la cadena Univision, Paquita la del Barrio explicó que en la actualidad se encuentra en silla de ruedas porque sus piernas y cadera le producen gran dolor y cansancio como consecuencia de la trombosis que la llevó al hospital en 2019.

“Hace como dos años empecé con esto. Me dio una trombosis, de ahí empiezan a salir cosas”, dijo la intérprete de la canción “Rata de dos patas”.

Paquita aseguró que lo único que desea es tener salud para darle cariño a sus seguidores en todo el mundo.

“Solo le pido a Dios que me dé salud. Ya lo demás no importa”, expresó la mexicana de 75 años con la voz entrecortada.

“Me ha dado mucho (Dios). No en riquezas, ni dinero. Me ha dado mucho en la forma que he crecido, que he salido adelante, que la gente me quiera eso; para mí, es maravilloso”, añadió.

Finalmente, la cantante dio a conocer que la invitaron a formar parte de los conciertos que dará Daddy Yankee en México por su gira de despedida, pero recalcó que no está en su mejor momento.

Paquita la del Barrio expresó que seguirá en los escenarios y si necesita, cantará en silla de ruedas ante sus seguidores.

