Paulina Rubio sigue festejando los 50 años que cumplió en junio y se regaló unas vacaciones en Europa. Primero inició en la ciudad más romántica del mundo, París (Francia), y ahora se encuentra en Grecia.

Ahora la cantante mexicana publica imágenes de ella, pero sin compañía. Sin embargo, en sus redes sociales dejó en claro que se encuentra al lado de su familia.

“Uno de los privilegios de estar vacunadas, es poder viajar de nuevo con mi familia, con las debidas precauciones”, señaló.

Al parecer, la cantante se encuentra con sus hijos Andrea Nicolás y Eros. Además, quien la acompañó en París fue la actriz Susana Dosamantes.

Cabe señalar que antes de su viaje, la popular “chica dorada” tuvo que defenderse en dos juicios exprés a causa de los padres de sus hijos, Nicolás Vallejo y Gerardo Bazúa, quienes no le permitían hacer el viaje con los menores.

“Por mi parte, yo no quiero volver a una corte… No creo que nadie considere una victoria separar a su hijo de su familia, es algo que no entiendo… A quien se hace daño es a los niños y quienes lo van a sufrir de por vida, son los niños”, señaló en su momento al programa “Sale el Sol”.

