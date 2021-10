En la década de los 80, Luis Miguel y Lucero se convirtieron en una de las parejas preferidas del público tras protagonizar “Fiebre de amor”, película en la que ambos eran novios. Tanta era la química entre los dos, que muchos llegaron a pensar que aquel romance en la ficción había traspasado las pantallas y era real; algo que fue descartado por la propia intérprete de “Ya no”, quien aseguró que solamente los unía una bonita amistad.

Ahora, más de treinta años después, nos damos con la sorpresa que de aquel cariño que ambos sentían el uno por el otro, no queda nada, al menos eso fue lo que dio a conocer la ‘Novia de América’. A raíz de sus declaraciones, muchos se preguntan qué llevó a los cantantes dejar de ser amigos.

¿POR QUÉ LA AMISTAD DE LUIS MIGUEL Y LUCERO TERMINÓ?

Lucero reveló que ella y Luis Miguel ya no son amigos porque hace más de dos décadas que no se ven y no mantienen ningún tipo de contacto.

“Yo siempre digo: ‘No somos amigos’. Porque yo no puedo decir: ‘Somos íntimos’ porque no nos vemos desde hace mil años, pero siempre ha habido, desde aquella vez, una relación muy bonita y puedo decir que somos cuates”, manifestó cuando fue abordada por la prensa.

Si bien, la cantante indicó que no existe ningún lazo amical entre ellos, dio a conocer que coincidieron un par de ocasiones. La primera ocurrió fuera del país azteca: “Nos reencontramos hace muchos años en Argentina, yo fui a hacer algo de trabajo y él también estaba haciendo algo de trabajo, y nos encontramos en un lugar, en un restaurante, pero nada, de ahí en adelante no nos hemos visto”.

La segunda cuando su hijo era un bebé. “Creo que nos reunimos una vez en Acapulco cuando José Manuel [el hijo que tiene con Mijares] tenía seis meses de edad, era un bebé. José Manuel va a cumplir veinte. ¡Tengo veinte años de no ver a Miky!”.

Cuando fue consultada sobre la relación que tiene ‘El Sol de México’ con sus hijos, fruto de su matrimonio con Aracely Arámbula, indicó: “Ahí sí no me puedo meter porque esa no es mi vida; entonces, prefiero no opinar”.

¿QUÉ RESPONDIÓ LUCERO CUANDO NUEVAMENTE FUE VINCULADA CON LUIS MIGUEL?

Tras ser abordada cuando se preparaba para tomar un vuelo en el aeropuerto de la Ciudad de México, a Lucero también le preguntaron sobre el romance que habría tenido con Luis Miguel, el cual siempre habría negado. Ella fue contundente.

“Ya, todas fueron sus novias. La verdad es que estábamos tan chavos que esto más como haber sido amigos de trabajo, en un momento”, mencionando que solamente estuvieron enfocados en sus proyectos y jamás tuvieron un amorío como muchos especulan hasta ahora.