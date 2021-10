Inés Gómez Mont se ha convertido en una de las personas más buscadas luego que se le acusara junto a su esposo Víctor Álvarez Puga de haber cometido, presuntamente, el delito de lavado de dinero y defraudación fiscal por 3 mil millones de pesos. Una de las personas más cercanas de la conductora es Galilea Montijo quien habría recibido de regalo un costoso bolso.

Galilea Montijo es una de las amigas favoritas de Inés Gómez Mont, pero la situación legal de esta última estaría complicándose luego que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) su búsqueda y la de su esposo hasta en 190 países, según indicó El Heraldo.

Este escándalo ha preocupado a muchos de los seguidores del programa matutino “Hoy” debido a que, presuntamente, se vincularía de alguna u otra manera a Montijo.

Ante ello, Galilea Montijo tuvo que salir a dar su versión a los medios de comunicación donde negó la presunta versión de que estaba planeando dejar el país. Argumentó que si no acudió al programa algunos días fue por las consecuencias del COVID-19, pues, padeció de esta enfermedad en dos ocasiones.

¿INÉS GÓMEZ LE REGALABA BOLSOS CARÍSIMOS A GALILEA MONTIJO?

El escándalo en el que se ha visto involucrada Inés Gómez también ha sido comentado en las redes sociales donde los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para analizar los lujos de la conductora de televisión.

Es así que entre lo comentado están un bolso de la marca Hermes que costaría 4.4 millones de pesos, además de otros de marcas como Dior, Gucci, Chanel, entre otros, que pertenecerían a Gómez.

Ante ello, resaltó el nombre de Oswaldo Mújica, un usuario de Twitter quien analizó cada uno de los bolsos de Galilea Montijo. Para ello, se valió de un hilo donde da cuenta de los bolsos con precios desde los 150 mil pesos y más de 450 mil.

LA VERSIÓN DE GALILEA MONTIJO SOBRE LOS BOLSOS

Todo esto iniciaría luego que se hiciera viral en las redes sociales una fotografía donde Galilea Montijo habría recibido un bolso Brikin 35 de color negro y que costaría entre dos y cuatro millones de pesos. Pero eso no es todo, pues, la persona que le regaló ese detalle habría sido Gómez Mont.

Ante ello, Galilea Montijo, salió a decir su verdad respecto al regalo que le dio en el 2014 su amiga. Frente a los medios de comunicación la conductora señaló que eso fue hace algunos años.

“Galilea, ¿qué opinas de lo que dijeron sobre unas bolsas carísimas que te había dado Inés Gómez Mont? De cuatro millones”, le preguntaron. Galilea respondió: “Mira, yo ya no voy a hablar de eso. Lo único que te puedo decir es que en su momento lo hicimos en el programa Hoy, fue una broma que nosotros hicimos, ¿qué más les puedo decir?”, manifestó.

En otro momento, negó que ella haya decidido abandonar el país por la posible vinculación que tendría con Inés Gómez Mont.

“Yo siempre les he dado la cara, en los buenos, en los malos momentos. Aquí estoy, no tengo absolutamente nada de qué no hablar, aquí estoy para darles la cara”, sostuvo.

“Me quedó como experiencia la última vez que hablé (de ella, Inés). No voy a volver a decir nada del tema”, sentenció.

PUBLICACIONES EN TWITTER RESPECTO AL TEMA

Esa Balenciaga de graffiti está con madre. La Fendi que trae Galilea ahí, es opacada por la Kelly Mini de Hermés que trae Inés. pic.twitter.com/DnmIw8UaTV — 🎀OM🎀 (@oswaldomujica) October 24, 2021

De una vez que le emitan ficha roja a Galilea Montijo, y las otras damas que la acompañan en su avión privado y que recibieron lujosos regalos de parte de Inés Gomez Mont (Lavado de dinero) pic.twitter.com/0W858YVaQI — Leͥgeͣnd  (@venceslav) October 19, 2021

Si son varios súpers los que Inés Gómez Mont ha invertido en sus bolsos. ¿Cuál es tu favorito? Va hilo, empezamos con los Hermès. pic.twitter.com/jIRlW6fSMi — 🎀OM🎀 (@oswaldomujica) October 14, 2021

Chanel no puede faltar, so classy and timeless. pic.twitter.com/QZ0BVb4B3N — 🎀OM🎀 (@oswaldomujica) October 14, 2021