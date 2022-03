Sin lugar a duda, Andrés García es uno de los actores más representativos en el mundo del entretenimiento mexicano, donde ha formado parte del Cine de Oro y actuado en más de una veintena de telenovelas y series televisivas. Pero este galán de las décadas de los 70, 80 y 90, no solo ha destacado por sus notables interpretaciones, también por su vida llena de logros, decepciones, amoríos, vínculos con personajes e incluso narcotraficantes; por estas y muchas otras razones, el protagonista de “Chanoc” (1967), desde hace algún tiempo, tiene pensado plasmar toda su trayectoria en la pantalla.

Aunque este deseo data de algunos años, el histrión de 80 años, quien se encuentra alejado de la actuación hace más de una década, se animó a revelar en qué situación está su tan anunciada bioserie, la cual lo llena de mucha ilusión, pues aseguró que formará parte de la dirección creativa.

Durante una entrevista, el dominicano detalló que para iniciar con todo este proyecto, primero debe superar los problemas relacionados con su médula espinal; una vez que se encuentre en perfectas condiciones empezará esta aventura.

El actor ha reconocido ser muy enamorador y haber tenido muchas mujeres en su vida. (Foto: @andresgarciabernar / Instagram)

LA BIOSERIE DE ANDRÉS GARCÍA

Durante una entrevista con el programa “De Primera Mano”, Andrés García señaló que para iniciar su bioserie debe contar con una excelente salud. “Yo quiero esperar a caminar un poco mejor porque como quiero ser el director general, hay que caminar mucho porque hay que montar cada escena, hay que enseñarles a los actores, no les va a ser fácil actuar y hablar y proceder como en aquella época. Me voy a esperar un par de meses, a ver qué pasa”, manifestó.

Mientras esto ocurre, el actor de “El privilegio de amar” dio otros detalles respecto al financiamiento de su serie biográfica, la cual costeará íntegramente. Lo mismo pasará con la producción, pues estará al frente de todo.

“Yo espero que no me salga tan cara porque conozco mucho del negocio, no se me dificulta. La tarea de los directores es: se pasan una hora o dos viendo dónde ponen la cámara, un acercamiento a ver dónde pongo la cámara, para mí no va a ser tan difícil, aunque siempre es mucho trabajo”, dijo en la entrevista.

El actor está ansioso por comenzar con su bioseries, pero primero espera recuperarse completamente (Foto: @andresgarciabernar / Instagram)

Ya tiene al protagonista de su bioserie

En otro momento, el reconocido intérprete dijo que ya escogió quién será el que lo represente en la ficción, pero no detalló su nombre.

“Creo que ya lo tengo, pero él no lo sabe, su papá es amigo mío. Supongo que si acepta sería el personaje principal, haría de Andrés García de joven”, indicó.

Aunque, los entrevistadores trataron de descubrir la identidad del protagonista, él contestó: “No [es actor], se dedica a otra cosa. Es algo que tengo que hablar yo con su papá”, precisó.

El actor será muy meticuloso para la elección del protagonista de su bioserie (Foto: Canal de YouTube de Andrés García)

¿Y su hijo primogénito?

Su primogénito Leonardo García reveló en otra entrevista con “Ventaneando” que anhelaba darle vida en la ficción a su padre cuando se haga una serie biográfica, aunque dio a entender que iba a ser muy complicado.

“Él es su productor, es su vida, es su serie y él decide sus cosas; yo no. Sí lo apoyo y le digo qué opino, pero la decisión final la toma él”, mencionó.