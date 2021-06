A pesar de que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no tuvieron una buena relación luego del nacimiento de su hijo José Eduardo, esto no ha sido impedimento para que el cómico estreche lazos de amor con él; y aunque no estuvo constantemente a su lado, al menos sus primeros años de vida, por los líos que tenía con su expareja, supo ganarse su cariño y respeto.

Así lo hizo saber el hijo de los actores durante el programa especial de “Miembros al aire”, del domingo 20 de junio con motivo del Día del Padre. Durante la transmisión titulada “Qué miembros tan padres”, el también histrión de 29 años contó cómo se lleva con su progenitor y cuánta falta le hizo cuando era pequeño.

Incluso se atrevió a contar las burlas de las cuales era víctima por parte de sus compañeros en la escuela, hasta que un buen día su padre pudo contenerlas, algo por lo que está muy agradecido.

Los actores son muy unidos y así lo hacen saber en sus redes sociales. (Foto: José Eduardo Derbez / Instagram)

¿CÓMO EUGENIO DERBEZ ‘SALVÓ’ A SU HIJO DEL BULLYING?

José Eduardo Derbez comenzó a narrar cómo su padre lo ayudó a detener el bullying del que era víctima en el colegio. Según recordó, cuando era menor, varios estudiantes se burlaban de él por la mala relación que tenían sus padres, algo que se acentuaba en días festivos.

“En la escuela, de repente los niños llegan a ser muy crueles y entonces era mucho el rollo de que mis papás estaban separados y que mi papá en días del padre, festivales, la kermés; pues nunca iba”, comentó.

Sin embargo, una vez Eugenio Derbez fue a su escuela. “Hubo un día en una kermés que un niño me dice: ‘Tu papá está aquí’. Yo estaba en el salón solo y corrí. [Al verlo] lo agarré y lo abracé, y cuando lo pasé enfrente de todo el mundo fue de [como decirles]: ‘¿No que no?’. Y eso para mí fue algo super lindo. Lo presumí a morir con todos y le dije, ahora vamos a dar vueltas por toda la escuela. Con esa tuve”.

Fue como de esa manera, con su sola presencia, el actor pudo contener todas las burlas hacia su hijo por parte de sus compañeros de escuela. Ahora, ellos tienen una relación sana y según dijo están recuperando el tiempo que no pasaron juntos.

EUGENIO DERBEZ SORPRENDE A SU HIJO JOSÉ EDUARDO

Tras contar dicha experiencia y algunas más, José Eduardo recibió un emotivo mensaje por parte de su progenitor. Mientras escucha sus palabras, el muchacho no pudo contener las lágrimas.

“Hijo hermoso, de mi vida y de mi corazón, el mejor regalo del Día del Padre que me pudo haber dado la vida es haberte tenido como hijo. Yo creo que los hijos nos escogen antes de bajar al plano terrenal, así que gracias mi amor por escogerme como tu papá. Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, de la persona que eres. Te amo con toda mi alma. Feliz Día del Padre para mí, pero también gracias a ti. Así que gracias mi amor por este maravilloso Día del Padre. Te amo”, le dijo Eugenio Derbez.