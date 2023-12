El actor Javier Carranza, más conocido como “El Costeño”, se ha caracterizado por hacer reír a las personas con sus diferentes caracterizaciones, pero hay momentos —como ahora— en los que cumplir esa labor puede resultar más incómoda o dolorosa. Y es que, en los últimos meses del 2023, el artista está pasando por unos crónicos problemas de salud, con los que ha tenido que lidiar con una sonrisa frente a las cámaras.

Fue en una entrevista con el programa “De primera mano” en la que él mismo dio algunos detalles al respecto, dejando a sus fanáticos muy preocupados porque así conocieron todos acerca del intenso dolor que está sintiendo en su día a día, más aún cuando trabaja.

¿QUÉ LE PASÓ A “EL COSTEÑO”?

De acuerdo a lo que comentó Javier Carranza, sufre de una enfermedad llamada urolitiasis, que en términos generales es conocida como cálculos en el riñón. Lo que alguna vez han experimentado ese mal, seguramente pueden dar fe de lo complicado y doloroso que es, por lo que la empatía por “El Costeño” es gran de parte de ellos.

El intérprete de 46 años reveló que los dolores comenzaron en la zona de la ingle y se extendieron hasta el riñón cuando se encontraba grabando la tercera temporada de “Tal para cual”, lo cual lo obligó a estar un poco sedado con la finalidad de aguantar tales dolores y culminar la grabación de las últimas escenas pendientes.

“Estábamos grabando la tercera temporada de ‘Tal para cual’ y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas de las últimas semanas”, comentó.

“EL COSTEÑO” ESTÁ EN TRATAMIENTO

Los últimos 20 días de noviembre y todo lo que va de diciembre ha sido algo como un calvario para él. Lo bueno es que se encuentra en un tratamiento médico a través de medicina y unos tés, que deben ayudar a eliminar los cálculos a través de arenilla en la orina. Felizmente, él ya pudo expulsar uno, pero la lucha aún no termina.

“Estoy tratando de recuperarme con tés y mis medicamentos. Es terrible. Subimos con nuestras propias penas, con nuestros dolores, a dar la mejor cara. A veces la gente no lo sabe. A veces la gente solo quiere la foto y tú le vales gorro”, añadió.

Este tratamiento que está recibiendo el actor tiene que ayudarlo a eliminar los cálculos que aún tiene en su organismo. La intención es que, de forma paulatina, pueda lograrlo y así evitar mayores complicaciones que, a la postre, se deriven en una intervención en el quirófano.