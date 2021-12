¿Qué no se sabía de “Rebelde”? Dulce María fue una de las integrantes de RBD, una telenovela que empezó a convertirse un fenómeno comercial, junto a Alfonso Herrera, Maite Perroni, Anahí Puente, Christian Chávez, Poncho Herrera, Christopher Uckermann, entre otras celebridades. Sin embargo, pocos sabían de lo que ocurría detrás del lucrativo proyecto y lo que recibían los protagonistas por todo el trabajo que realizaban en la pantalla y otros espectáculos. La actriz mexicana se encargó de revelar esos secretos.

La artista de 36 años nació en Ciudad de México y, desde muy pequeña, ya se encontraba trabajando en la televisión, primero por medio de comerciales y después en “Plaza Sésamo”. Sin embargo, su vida cambiaría radicalmente cuando formó parte de “Rebelde”.

La telenovela fue un éxito rotundo y un fenómeno que encandiló a millones de jóvenes desde su aparición del 4 de octubre de 2004. Lo que empezó como una telenovela, alcanzó rubros insospechados, como conciertos, marcas de zapatos y ropa, revistas, muñecos, juegos de mesa, entre otros productos.

La serie culminó el 2 de junio de 2006 con tres temporadas. Pero no se sabía lo que realmente pasaba detrás, al menos no desde la experiencia de Dulce María, quien reveló algunos detalles secretos de “Rebelde” como las verdaderas amistades y el sueldo que recibían por dar vida a sus personajes.

¿CUÁLES FUERON LOS SECRETOS QUE REVELÓ DULCE MARÍA SOBRE “REBELDE”?

Dulce María de RBD reveló que el elenco recibía un sueldo muy bajo en comparación con las ganancías que tenía “Rebelde” no solo con la telenovela sino con todo los productos y giras que realizaban en torno a los personajes populares de esa época.

En una entrevista con Yordi Rosado, la actriz mexicana explicó que, en el último año del programa, los integrantes se juntaron para conversar sobre lo que ganaban y descubrieron que eran cantidades que consideraban bajas.

“Fue algo muy fuerte porque aparte ganábamos súper poquito para lo que era, ahora hago cuentas de lo que se generaba con los conciertos y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos todos a la oficina de Benítez (el administrador) y le dijimos que queríamos ganar todos igual, pero ya fue el último año”, manifestó.

Ella, además, explicó que no tenía ningún problema con los otros integrantes de RBD. “Al principio nos empezamos a llevar mucho y con Zoraida (Gómez) porque era el grupito en la novela. Con Christian siempre me he llevado bien, siempre nos reímos mucho”, manifestó. Pero sí existieron conflictos en la banda, como las que Anahí tuvo con Poncho Herrera y Christian Chávez. Aunque hubo roces, la experiencia del grupo los conectó de alguna manera, de acuerdo a la también escritora.

¿QUÉ DIJO MAITE PERRONI SOBRE LA NUEVA VERSIÓN DE RBD?

La actriz Maite Perroni, quien dio vida a Lupita Fernández en la popular serie mexicana RBD, no dudó en desearle lo mejor al elenco de la nueva versión de “Rebelde”, la misma que debutará en enero de 2022 en Netflix.

“Les deseo lo mejor, la verdad creo que es un gran proyecto, es una gran oportunidad. Es una nueva generación y esa energía, esa pasión y ese talento tiene que salir al mundo. Deseo que sea un éxito para todos y que lo disfruten al máximo”, dijo la actriz a las cámaras del programa “Sale el Sol”.

Asimismo, la artista reconoció que RBD influyó mucho en su carrera actoral y musical. “Rebelde para mí es y será siempre un corazón gigante en mi vida que solo me ha llenado de amor”, añadió Perroni.

¿CÓMO FUE LA AUDICIÓN DE MAITE PERRONI PARA “REBELDE”?

Luego de graduarse en el Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa, en 2003, Maite Perroni participó de una audición para formar parte de la telenovela juvenil “Rebelde”, que se convertiría en un fenómeno internacional.

“Me dieron ‘callback’ tras la audición y ya después me dieron la noticia que me quedé en el elenco”, contó al programa “Hoy”, de Las Estrellas.

Perroni reveló que Lupita Fernández solo debía aparecer seis meses en la telenovela, pero como el personaje fue tan bien aceptado por el público, se quedó hasta el final, aunque su mayor sorpresa llegó cuando le informaron que sería parte del grupo RBD… No sabía cantar.

“Cuando decidieron que el grupo iba ser de seis integrantes, empezaron a hacer una mini audición entre las demás actrices del ‘cast’ (…). Ahí tuve la suerte de que me tocara porque yo no cantaba ni en la regadera, ahí fui entendiendo el ‘autotune’”, recordó. El grupo de pop RBD que estuvo activo durante 9 años. Luego se convirtió en solista.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE MAITE PERRONI?

El nombre completo de la actriz es Maite Perroni Beorlegui. Ella nació el 9 de marzo de 1983 en Ciudad de México. Tiene 38 años. En la actualidad, la artista también está trabajando en la nueva entrega de la popular serie “Oscuro Deseo” de la plataforma de streaming Netflix.

¿POR QUÉ ANAHÍ PUENTE TOMÓ LA DECISIÓN DE ALEJARSE DE LOS ESCENARIOS?

Anahí Puente, la recordada Mía Colucci de Rebelde, contó que decidió dar un paso al costado de los escenarios para enfocarse en su vida personal y familiar, en especial porque atravesó momentos difícil que no detalló.

“También hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, manifestó en el programa Hoy.

Agregó que, en la actualidad, ella decide cuándo y dónde aparecer, sobre todo para cuidar el tiempo que le dedica a su familia, conformada por sus hijos Manuel Velasco Puente, Emiliano Velasco Puente y su esposo Manuel Velasco Coello, quien es político y abogado mexicano.

