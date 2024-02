Ricardo Casares dio un tremendo susto a sus compañeros, luego de sufrir un infarto poco antes de entrar al aire en la conducción del programa “Venga la Alegría”. A raíz de que todos están pendientes de su salud, te comentamos lo que sabemos.

“Tristemente, nos enteramos de que la mañana de este lunes 26 de febrero, a minutos de entrar al aire en ‘Venga la alegría’, Ricardo Casares habría sufrido un infarto en las instalaciones de Televisión Azteca, por lo que rápidamente la producción lo auxilió y ya está hospitalizado”, así lo informó la televisora las primeras horas del día.

RICARDO CASARES Y LO QUE PASÓ MINUTOS ANTES DE QUE SUFRIERA UN INFARTO

Ricardo Casares llegó temprano a las instalaciones de Televisión Azteca, donde ya sentía un dolor intenso en el pecho. Eran cerca a las 8:00 a.m.

“La verdad, lo primero que pensamos los que estábamos cerca de él fue que a lo mejor era una situación gástrica, algún ataque de reflujo; sin embargo, las cosas se empezaron a complicar un poco”, contó su compañero Sergio Sepúlveda.

RICARDO CASARES FUE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE

Al ver su estado, la televisora lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente por un “cataterismo porque tenía una arteria tapada, lo que indicaba un infarto”, precisó Sepúlveda.

Además, contó que se encontraba fuera de peligro, pero estaba en observación y que sus familiares permanecían a su lado.

DOS SEMANAS ANTES SE HABÍA AUSENTADO POR SU SEGUNDA INFECCIÓN DE COVID-19

Lo que generó gran alarma del infarto que sufrió Casares es que solamente dos semanas antes se había ausentado del programa por una infección de COVID-19, enfermedad que le dio por segunda vez. Cabe mencionar que la primera ocasión que tuvo el mal fue a mediados de 2020.

“Amigos, me han preguntado por mi ausencia en el programa. La cosa es que tengo COVID, pero, como recordarán, la vez pasada me dio muy feo. Tengo que extremar cuidados. Estoy ‘bien’, pero con una congestión brutal y molestias en general, pero pronto me tienen de vuelta”, escribió en su cuenta de Facebook el 14 de febrero de 2024.

Retomando a la primera vez que tuvo la enfermedad, el hombre de prensa contó su experiencia a su compañera Flor Rubio: “Me pegó fuerte, me dio neumonía y me pegó en varios órganos. A pesar de eso sé que soy muy afortunado. Ando con mi oxígeno, mis medicamentos y mi Sol (su entonces novia) que también le dio fuerte, pero me ha apoyado muchísimo, los vecinos y los fans de Venga la alegría”.

Cabe mencionar que este 26 de febrero, Casares dio negativo a la infección y estaba listo para reincorporarse al programa, pero fue sorprendido por un infarto.

¿CUÁNTOS DÍAS ESTARÁ CASARES ESTARÁ EN EL HOSPITAL?

Su padre Ricardo Casares Zavala dio una entrevista a “Ventaneando”, donde dio a conocer cuál es el estado de salud de su hijo y cuántos días permanecerá en el hospital, no sin antes agradecer a sus compañeros y a la televisora por actuar de inmediato.

“Ricardo tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó. Le hicieron un procedimiento quirúrgico, por lo cual le implantaron un stent (endoprótesis vascular) y gracias a Dios, los resultados son 100% positivos. Él estará bien, se irá recuperando poco a poco y esperemos que pronto pueda reincorporarse a sus actividades”, narró.

Asimismo, explicó lo que los médicos le dijeron sobre lo que habría llevado al conductor al infarto: “Por algún motivo, el colesterol que tenía adherido a esta arteria se desprendió. Producto a eso, tuvo ese un taponamiento en la arteria es algo que debe cuidar para que este no se repita. Aproximadamente estará un par de días en la unidad de cardiopatía y uno o dos días en terapia media; por tanto, una semana o a fines de esta semana estará yendo a descansar a su casa”.