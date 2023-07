Vive la emoción al máximo de los Premios Juventud 2023 que se celebran este jueves 20 de julio (8:00 p. m. ET | 5:00 p. m. PT; 20:00 horas de San Juan) en el Coliseo José Miguel Agrelot de la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico. La transmisión oficial será por el canal Univision en Latinoamérica y la señal streaming de la app de Univision Now, disponible a través de Apple TV, Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast, iPad and Android Tablets, iPhone and Android Phones, Web Browsers y cableoperadores.

¿Cuándo es y dónde ver Premios Juventud 2023?

Día Hora Canal TV Lugar Jueves 20 de julio de 2023 USA: 8:00 p. m. ET | 5:00 p. m. PT; MEX: 18:00; PUE: 20:00 TV: Univision (Canal 11 de Claro TV de Puerto Rico) | Streaming: Univision Now Coliseo José Miguel Agrelot de la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico

¿Cuánto cuesta Univision Now para ver Premios Juventud 2023?

La suscripción de Univision Now cuesta $10.99 por mes y, asimismo, existe una suscripción anual por $118.99 :

$10.99/mes

$118.99/año

El servicio streaming premium de Univision Now ofrece transmisiones en vivo de canales nacionales y locales así como series de TV, películas, fútbol, novelas, eventos de música y cine, entre otros contenidos exclusivos de Univision.

¿Cómo ver Univision Now en Estados Unidos?

DirecTV y fuboTV ofrecen la señal de Univision Now con dos pruebas gratis que te mostramos en el siguiente tablero.

Cableoperador Precio Canales TV Prueba gratis DirecTV $64.99 - $154.99 140+ 5 días fuboTV $74.99 - $94.99 220+ 7 días

¿Puedo ver Unvision Now en Roku, Fire TV, Apple TV o Chromecast?

Univision Now está disponible en los siguientes servicios streaming y dispositivos móviles: Roku, Chromecast, Fire TV, Apple TV, Android TV, iOS/Android y tu navegador web.

Apple TV

Roku

Android TV

Amazon Fire TV

Chromecast

iPad and Android Tablets

iPhone and Android Phones

Web Browsers

¿Qué canal es Univision en Estados Unidos?

Estos son los servicios de cable en Estados Unidos que cuentan con el canal de Univision: AT&T U-verse HD, Charter Spectrum HD, Comcast XFINITY TV HD, Cox Communication HD, DirecTV HD, Dish Network HD, Time Warner Cable HD y Verizon FiOS HD.

Canales de TV Univision AT&T U-verse 1658 UNIDHD Charter Spectrum 706 Comcast XFINITY 794 HD Cox Communication 1019 HD DirecTV 402 HD Dish Network 270 HD Time Warner Cable 802 HD Verizon FiOS 541 HD

¿Qué canal es Univision en México?

En México puedes ver Univision por intermedio de los canales de Aztel, Dish, Totalplay e Izzi.

Canales de TV Univision Axtel 204 Izzi 203 Dish 827 Totalplay 261

¿Dónde ver Univisión En Vivo?