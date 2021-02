Hace varios meses se confirmó que en el programa “Quién es la máscara” los conductores Consuelo Duval y Omar Chaparro se contagiaron de COVID-19. En dicho momento no se supo si la cantante Yuri también estuvo enferma.

Días después ella misma desmintió el hecho con un video en sus redes sociales, pese a que el presentador Gustavo Adolfo Infante señaló que sí estaba contagiada. Ahora la cantante mexicana confirmó a la comunidad de una iglesia cristiana que sí tuvo coronavirus.

“Todos los días con Dios y sin él yo no hubiera pasado esta enfermedad y esta crisis que he tenido. En el mes de octubre tuve COVID-19, no lo sabía, pensé que era alergia porque se parece mucho”, comentó en la transmisión en vivo.

Asimismo, la intérprete de “Maldita primavera” afirmó hasta ahora tener secuelas. “Cuando sucedieron todas estas cosas fueron después de la Máscara que estuve grabando, ahí me vinieron secuelas, unos ataques de ansiedad terribles, unas taquicardias”, comentó.

A esto se debe sumar la pérdida de cabello. “El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar. A mucha gente le viene de diferentes maneras las secuelas”, agregó sobre la enfermedad.

La cantante mexicana afirmó que los ataques de ansiedad le daba a las seis de la mañana, es por ello que acudió a médico para que la revisen.

