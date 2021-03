La cantante Yuri conversó con la revista People y reveló detalles de su vida personal luego que la pandemia del COVID-19 la obligó a estar en confinamiento.

En declaraciones para el mencionado medio, la celebridad mexicana contó que el aislamiento social le fue difícil de manejar porque ella es una artista acostumbra a conectarse con el público.

“[Fue] horrible porque yo soy una mujer súper activa. Me dio de todo, como a todos”, confesó a People en Español.

“Nadie ha vivido ileso. Todos hemos vivido en algún momento, algo que esta pandemia nos ha provocado”, añadió.

La mexicana dio positivo a coronavirus (COVID-19) y si bien lo superó, la enfermedad le dejó secuelas emocionales y la puso al borde de la adicción a los ansiolíticos.

“Tuve que ir al médico. Cuando me dio COVID-19, tuve que ver a un doctor para que me diera pastillas para las ansiedades porque sí lo necesitaba, porque era una cosa terrible que no podía controlar”, contó.

“Eran ataques de ansiedad demasiado fuertes, sobre todo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso”, explicó.

Según contó Yuri, ella recurrió a Dios y a sus creencias religiosas para superar su dependencia a los ansiolíticos.

“Meterme mucho con Dios me ayudó cualquier cantidad. Como que Dios, mis emociones las ponía en su lugar”, dijo.

“A través de la oración fui dejando los ansiolíticos… Yo me metí con Dios, [la solución] es meterse con Dios, tener un tiempo de meditación, con la palabra, escuchar, leer, orar. Definitivamente, tú no puedes andar en este mundo sin Dios, porque Dios es más grande que un ansiolítico, más grande que lo que pueda haber, más grande que tu problema”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Thalía divierte a sus seguidores en su estudio de sonido

Thalía divierte a sus seguidores en su estudio de sonido