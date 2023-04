Suele suceder que, durante la etapa escolar, uno que otro estudiante llega a sentir atracción por alguna de sus profesoras.

Se podría decir que este es el caso de Jesús, un joven de México que “cumplió su sueño” de casarse con su maestra de bachillerato. La unión se concretó por medio de una ceremonia ficticia realizada durante una kermés.

En un video publicado en TikTok, el usuario, identificado como ‘@jesus7ram’, mostró el momento en que tanto ella como la docente llamada Alejandra firman un acta de matrimonio falsa.

Ambos aparecen portando una corona y sentados en una mesa, donde se dan el sí entre risas. “Dijo que sí. A poco iba a negar este colágeno maestra”, escribió el internauta, quien fue captado bailando con la profesora.

Video viral de joven que “se casó” con su profesora del colegio

Cabe agregar que, según el medio Debate, en México se suelen realizar muchas kermeses, festejos en donde los estudiantes “se casan por un día” con las docentes.

El video publicado en redes sociales por Jesus se viralizó y varios usuarios compartieron sus historias mencionando que alguna vez soñaron casarse con algunas de sus maestras.

“Cumpliste el sueño de muchos de aquí”; “Yo en la secundaria, me le declaré a una maestra y me dijo que sí, le decía amor en clase y me contestaba, me sacaba puros 7 pero como la amaba”; “Cuando sea grande quiero ser como tú”; “que suerte tienen algunos”, escribieron los internautas.

¿Qué es una kermés?

Una kermés es una fiesta popular, generalmente barrial o de vecindario, que incluye puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puestos de comida y bebida, sorteos y números artísticos.

Se suele utilizar en muchos lugares para recaudar fondos a favor de distintas causas o proyectos benéficos, artísticos o de acción social, señala Wikipedia.