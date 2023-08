Este sábado 26 de agosto se vivirá un nuevo partido por la fecha 6 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El América recibe en el Azteca a León en un juego clave para ambos, pues una victoria de cualquiera los mantendría en zona de clasificación pase lo que pase con el resto de equipos. Las ‘Águilas’ vienen de conseguir su segundo triunfo en el torneo, justamente en casa ante el Necaxa, mientras que la ‘Fiera’ cayó goleado de visitante ante Atlético de San Luis. Aquí te contamos los horarios y dónde ver en TV abierta la transmisión de América vs. León.

¿A qué hora juega América vs. León por Liga MX?

El juego de América vs. León está programado para empezar a partir de las 19:00 horas del Centro de México. Recuerda estar atento a la programación para ver este partido, pues podría retrasarse algunos minutos por cuestiones de transmisión de la TV mexicana.

¿En qué canal ver América vs. León por Liga MX?

La transmisión del partido va por TV abierta. Si quieres ver América vs. León puedes hacerlo a través de Canal 5 de Televisa o en señal de paga vía TUDN. Estos son los dos canales oficiales que tendrás a disposición para poder ver este emocionante encuentro por la fecha 6 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

América vs. León: la previa del partido

América obtuvo en la fecha pasada ante Necaxa, justamente en el Azteca donde volverá a ser local esta jornada, su segundo triunfo de la temporada en la Liga MX, aunque aún dejando la sensación de no ser un equipo compacto y con muchas falencias defensivas. Actualmente marchan en el sexto lugar del campeonato con 7 puntos en 4 partidos jugados, a 6 del líder Chivas (que tiene un partido más) y buscarán seguir sumando de a 3 para mantenerse en puestos de clasificación. La gran noticia para el DT, André Jardine, es el regreso de Jonathan Rodríguez a los entrenamientos y se espera que pueda integrar la lista de convocados para el juego del sábado.

Por su parte, León ha tenido un arranque similar en el torneo. Con 6 puntos en la tabla en 5 partidos disputados, la ‘Fiera’ marcha en el séptimo lugar y no puede sufrir una derrota, pues podría empezar a caer a zona de no clasificación para la liguilla final. Recordemos que vienen de sufrir una dura derrota ante Atlético de San Luis como visitantes por 3-0 y sufrieron la expulsión de una pieza clave en el once titular, Lucas Romero. Como visitantes no han tenido un buen saldo, pues también cayeron ante Tigres en la fecha 3 y ahora deberán visitar el Azteca, donde las ‘Águilas’ suelen sacar a relucir su poderío.

