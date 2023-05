Atlas vs. Chivas EN VIVO se verán las caras este jueves 11 de mayo por el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla MX 2023, en lo que será el décimo juego del ‘Clásico Tapatío’ en esta ronda del torneo mexicano en el historial. Cabe destacar que Atlas viene de jugar el Repechaje, eliminando al Cruz Azul en el Azteca, por lo que vienen entonados para disputar el importante juego contra el clásico rival. Por su parte, Chivas llega entonado después de culminar tercero con 34 unidades en la fase regular, algo que no conseguían desde 2004. Revisa aquí los horarios y canales de transmisión.

¿A qué hora ver Atlas vs. Chivas en vivo?

Para seguir en vivo y en directo el juego de Atlas vs. Chivas puedes mirarlo desde las 19:00 horas del Centro de México. Recuerda que este es el primer encuentro de la jornada del jueves de la Liguilla MX 2023, siendo el de Tigres vs. Toluca el que cerrará las series de ida.

¿Dónde ver transmisión de Atlas vs. Chivas en vivo?

Si quieres ver la transmisión del juego de Atlas vs. Chivas en vivo puedes hacerlo a través de Canal 5 de Televisa o vía TV Azteca 7, que son los canales de TV abierta que pasarán el ‘Clásico Tapatío’ de ida por la Liguilla MX 2023. De otro lado, tendrás a disposición la señal de paga de TUDN que también pasará el encuentro. Finalmente, si quieres verlo online puedes hacerlo a través de ViX Plus o Afizzionados.

Atlas vs. Chivas: historial del ‘Clásico Tapatío’

El Clásico Tapatío cuenta con un total de 283 enfrentamientos entre ambos, con 91 victorias a favor de Atlas, 107 a favor de Chivas y un total de 85 empates. Sin embargo, en Liguilla MX el historial cambia a favor de Atlas, donde se han enfrentado en 9 ocasiones, con 3 victorias para los rojinegros contra 2 triunfos del Guadalajara y un total de 4 empates. Recordemos que hace poco Atlas fue bicampeón del fútbol mexicano, lo que lo hace un equipo de jerarquía y de temer.

Atlas vs. Chivas: así llegan a la Liguilla MX

Atlas llega de vencer a Cruz Azul en el Repechaje por la mínima diferencia con un tanto de Brian Lozano, mientras que Chivas se clasificó en la tercera posición, sumando 34 puntos y logrando un puntaje que no conseguían desde el Clausura 2004. Cabe resaltar que el ganador del enfrentamiento de Atlas vs. Chivas se verá las caras contra el que resulte vencedor de la serie de Tigres vs. Toluca, dos rivales sumamente difíciles sea cual sea el que clasifique.