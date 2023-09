Conoce aquí los horarios y canales para ver la transmisión de Tigres vs. Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 9 del Apertura 2023 de la Liga MX. Este sábado 23 de septiembre, los felinos reciben a los Rayados en el Estadio Universitario de Nuevo León, en lo que será una vibrante edición del Clásico Regio. Se espera que sea un encuentro bastante disputado entre dos poderíos bastante similares y cuyos enfrentamientos recientes tuvieron pocos goles. Aquí te dejamos con toda la información.

¿Dónde ver transmisión del Tigres vs. Monterrey - Clásico Regio?

La transmisión del juego de Tigres vs. Monterrey en esta edición del Apertura 2023 del Clásico Regio se vivirá exclusivamente por dos señales de TV: Afizzionados que también puedes disfrutarlo en streaming vía ViX Premium y vía TUDN en señal de paga. Estos son los únicos canales y los hinchas no podrán disfrutar de este partido en TV abierta, pues no será transmitido por TV Azteca ni Canal 5 de Televisa.

Horarios del Clásico Regio de Tigres vs. Monterrey

Para ver la transmisión del Clásico Regio entre Tigres y Monterrey debes sintonizar las señales mencionadas (TUDN o Afizzionados) desde las 21:10 horas. Recuerda que este es el horario prime para ver los partidos del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y, a diferencia del Clausura 2023, este clásico no coincidirá con el Clásico Nacional. Cabe destacar que el partido podría retrasarse algunos minutos, por lo que te sugerimos estar atento a la transmisión de tu preferencia.

¿Cómo van Tigres y Monterrey en el Apertura 2023?

Tigres juega como local este partido y tiene la obligación de sacar 3 puntos luego de la derrota sufrida ante Atlas en la última fecha, que los ha dejado en la cuarta posición con 14 unidades, a 3 del líder América. Además, cabe destacar que en el último clásico por fase regular disputado en el BBVA del Clausura 2023, la victoria fue para Monterrey por la mínima diferencia, con un tanto de Luis Romo.

Por su parte, Monterrey ha tenido un buen inicio de torneo y marchan quintos con 13 puntos, aunque con un partido menos que el resto por su juego pendiente ante Tijuana. Los Rayados vienen de ganarle a León por 3-1 como local y quieren seguir por la senda del triunfo para no alejarse de los primeros lugares que los ocupan América, Atlético de San Luis y Juárez.