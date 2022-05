Luego de especulaciones y la noticia de una posible salida, Chivas de Guadalajara anunció la renovación de Alexis Vega hasta 2024. El jugador, quien también es parte de la selección de México, se quedará con el Rebaño Sagrado por dos años más para poder conseguir el título número 13 de su vitrina. A su vez, el futbolista se mostró emocionado por la extensión del vínculo.

“Totalmente agradecido primero que nada con Amaury para que me pudiera quedar, Ricardo me brindó su apoyo y nada agradecerles a ustedes la afición que me han arropado de la mejor manera y qué mejor poder renovar con el club que tanto me ha dado y estoy seguro que junto con mis compañeros vamos a poder sumar un campeonato más a las vitrinas”.

Sobre el vínculo con el equipo y la hinchada, Alexis Vega se mostró conforme y que este sentimiento fue creciendo con el paso del tiempo porque nunca imaginó encariñarse tanto con este equipo. Eso sí, según informaciones existe la posibilidad de una cláusula de salida al extranjero.

“Nunca imaginé besar el escudo del Guadalajara, eso te lo da el tiempo, de la historia de este club. Vienen grandes cosas, estoy enfocado en este cierre de torneo y estoy seguro que vamos a hacer un gran partido y vamos a estar en una Liguilla”. declaró el futbolista.

Ricardo Peláez también se pronunció sobre la continuidad del jugador en el equipo: “No fue fácil pero la disposición del jugar, en este caso Alexis, no solo fuera, sino dentro, con buenas actuaciones, donde se ganan las cosas, gracias a Amaury, el consejo directivo por este apoyo y estamos felices todos. La afición está muy contenta porque se va a quedar muchos años todavía”, señaló.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR