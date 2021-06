A tener en cuenta. Pensando en los torneos que vienen, las ‘Águilas’ del América iniciaron su pretemporada en las instalaciones de Coapa con miras al Apertura 2021 de la Liga MX y a la Liga de Campeones de la Concacaf. Para esto, el club viene reforzando cada una de sus filas con lo mejor que puede ‘pescar’ en el mercado, lo que inevitablemente terminará en la renovación de algunas de sus dorsales.

A falta de anunciar más fichajes, muchos hinchas del América han comenzado a cuestionarse sobre cómo quedarán los números de algunos jugadores del equipo. Este es el caso, por ejemplo, de los recién llegados Miguel Layún, Salvador Reyes y Fernando Madrigal, así como también el del español Álvaro Fidalgo, quien llegó a préstamo a las ‘Águilas’ y ahora es un ‘americanista’ más.

Si bien es cierto que todos los cambios de dorsal recién se sabrán en el registro oficial del América para el Apertura 2021, diferentes medios en México ya han filtrado los números que habrían elegido los jugadores antes mencionados a raíz de las bajas que ha sufrido el equipo en este tiempo. ¿Cuáles son estos cambios? Pues te revelamos hasta cinco de ellos.

Tal y como pudo dar a conocer la web de ‘Águilas Monumental’, este lunes se supo que Álvaro Fidalgo dejará la ‘22′ con la que llegó al América, y en su lugar usará el número ‘8′ que dejó vacante Alonso Escoboza. Asimismo, se filtró que Santiago Naveda cambiará su clásico ‘198′ por el ’34′ que alguna vez lució Haret Ortega, allá por la temporada 2019.

En cuanto a los refuerzos, la citada fuente aseguró que estos también tuvieron la facultad de elegir su dorsal entre las que había vacantes, siendo Miguel Layún uno de los primeros en escoger su nuevo número. El exjugador de Monterrey se habría decantado por el ‘29′ de las ‘Águilas’, mientras que Salvador Reyes se quedó con la ‘26′ y Fernando Madrigal aún no se decide entre la ‘6′, ‘22′ y la ‘25′.

Por último, y no menos importante, llama la atención que todavía no se conoce el nombre del jugador que heredará la ’10′ que dejó Giovani dos Santos. No obstante, más allá de los refuerzos de pesa que puedan llegar al club en los próximos días, más de un hincha del América ha propuesto a Sebastián Córdova, Roger Martínez y Nicolás Benedetti como candidatos.





