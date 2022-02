El español Álvaro Fidalgo no quiso alimentar la polémica en relación al tema arbitral y de la carta propuesta que emitió la directiva del América, tras lo sucedido en la fecha pasada en Torreón. Y es que el ‘Maguito’ recibió cinco puntadas en el labio tras el fuerte golpe que recibió por parte de Alan Cervantes. Eso sí, el mediocampista aseguró que no tiene inconvenientes para disputar el duelo de este miércoles ante Mazatlán.

“Al final, fueron unos cinco puntitos en el labio, pero bien, estoy mucho mejor. Se me nota un poco mal, pero estoy bien. Respecto a lo que el club publicó, en esos temas no nos metemos, mi trabajo es en el campo, jugar los partidos. Eso es tema del club y gracias por el respaldo, mi trabajo es dentro de la cancha”, señaló en rueda de prensa.

Asimismo, Fidalgo también dio a conocer que conversó con el silbante Luis Enrique Santander, luego de recibir el golpe en el rostro, aunque externó que hace falta más para que abandone la cancha. Por ello, decidió continuar en el partido ante Santos.

“Yo hablé con el árbitro, me dio su punto de vista de la jugada. En lo que ve, si ahora me preguntan después de verla, puede ser un poco porque dice que no hace un movimiento antinatural en el salto, que abre los brazos para protegerse, pero los brazos van arriba y dan en la cara. Yo no los levanté y creo que sinceramente, en el momento de la jugada, solamente pensé en que me habían abierto la boca, no sabía si le sacaron amarilla o si lo expulsaron. Para que te saquen del campo tienen que hacer mucho más. Le mandé una foto a mi abuelo y le dije que estuvo dura la batalla, pero me dijo que no era nada”, aseguró.

En relación a la molestia de la directiva con el arbitraje, Álvaro Fidalgo dejó claro que es un tema totalmente institucional, reiterando que el equipo se encuentra unido y lo demostrarán dentro del terreno de juego en las próximas fechas.

“Si te soy sincero, dentro del vestuario hablamos de fútbol. No es un tema donde tengamos que meternos. Es verdad que las expulsiones de Fede (Viñas) y Miguel (Layún) en partidos pasados me parecieron que no eran roja para nada y la del Tanque (Roger Martínez) en el primer partido viene precedida de una falta que le cometen a él por un golpe en la cara. Son acciones dentro de los partidos, no es un tema que nos competa, nos dedicamos a jugar y entrenar como ayer sacó el presidente del club”, mencionó el ‘8′ de las ‘Águilas’.

Buscan repetir el triunfo ante Mazatlán

Por último, Fidalgo aseguró que la victoria ante Santos Laguna le cayó muy bien al plantel y buscarán repetir el triunfo este miércoles ante Mazatlán.

“Esto es América, presión hay aunque ganes cada partido o vayas primero. Nosotros siempre jugamos con la presión altísima. La victoria nos vino genial para coger confianza, crecer como grupo. Era muy importante. De cara a lo que viene, como dije, había que recuperar humildad, trabajo y la actitud que nos llevó a ganar muchos partidos el año pasado. El otro día lo demostramos ante un gran equipo. Queremos los seis puntos que le restan a esta semana”, finalizó.





