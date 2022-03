Fernando Ortiz habló luego de la victoria de América ante Toluca por 3-0 en el Estadio Azteca que significa un golpe positivo a nivel anímico para el equipo de ‘Las Águilas’ que no empezó con el pie derecho el Torneo Clausura 2022. El director técnico interino declaró que este triunfo es necesario para los jugadores porque venían presionados en las últimas fechas.

“La presión que tienen ellos es jugar futbol, saben que están en una institución que es diferente a otros equipos donde han jugado. Les dije que se liberen y jueguen al futbol que es lo que saben hacer. Lo entendieron, se liberaron, entendieron como era el partido y se llevan a casa una victoria. Mañana tenemos que pensar en otro partido”, señaló en conferencia de prensa.

Para Fernando Ortiz, esta victoria es mucho más que merecida para los jugadores y esto fue notorio en los camerinos: “Fue una victoria muy merecida por los jugadores. La satisfacción que me generaron a mí fue muy notoria, ellos venían trabajando muy duro durante todos los días desde que estoy a cargo y necesitaban una victoria de esta magnitud. Me pone feliz por ellos, les dije que disfruten, todos sabemos la realidad que transitamos, pero esta victoria es para ellos”, ahondó.

Además, Fernando Ortiz fue puntual al señalar que el inicio de este triunfo fue causado por Roger Martínez y lo felicitó revelando que ya habían charlado de manera previa. Ambos se conocen por su pasado en Racing y Ortiz comentó que nunca dudó de sus habilidades.

“Lo de Roger particularmente he sido compañero de él en Racing e insistía en que él crea en las condiciones que tiene. Le dije que quería ver el Roger que vi de compañero y me dijo que me quedara tranquilo porque iba a hacerlo. Festejar conmigo me llena como persona, eso trasciende lo que uno deja porque el día de mañana van a hablar de lo que uno dejó como persona”, apuntó.





