Era un secreto a voces. Luego de que ayer se conociera que América y Colonia llegaron a un acuerdo por el traspaso del defensor español Jorge Meré, finalmente este martes las ‘Águilas’ confirmaron el fichaje del jugador de 24 años, quien arriba al fútbol mexicano con la misión de elevar el nivel defensivo del que ahora será su nuevo equipo.

Mediante un emotivo video en sus redes sociales, América anunció la contratación de Meré, quien hasta hace poco militó en el Colonia de la segunda división del fútbol alemán. ‘‘De un americanista de corazón a un nuevo ‘Águila’, Jorge Meré bienvenido al más grande de México’’, se lee en la publicación en Twitter, donde Álvaro Fidalgo le dio la bienvenida a su compatriota.

De esta manera, Jorge Meré llega al equipo para sustituir la reciente baja de Emanuel Aguilera, quien fue adquirido por el Atlas, actual campeón del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. En una entrevista previa, se dijo que Álvaro Fidalgo habría sido ‘pieza’ fundamental para que se pudiera concretar la negociación, ya que él lleva una relación cercana con el defensor español.

En esta misma línea, vale destacar que Meré no ha tenido participación con el Colonia desde el pasado 10 de diciembre de 2021, cuando el conjunto alemán enfrentó al Augsburg, por lo que llegará sin continuidad al inicio de la Clausura 2022 que no vio un buen punto de partida por parte de las ‘Águilas’. No obstante, en el club confían en recuperar su nivel con el pasar de las fechas.

Como bien se recordará, América comenzó las negociaciones con el zaguero central de 24 años a petición del estratega Santiago Solari, consciente del bajo rendimiento que ha tenido la defensa de las ‘Águilas’. Es probable, además, que el técnico haya visto su desarrollo cuando era parte de Real Madrid, puesto que tuvo contacto con las divisiones menores del club en España.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.