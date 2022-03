El despido de Santiago Solari del América dio mucho de qué hablar y no solo por los malos resultados que tuvo en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, sino también por la decisión de las ‘Águilas’ al poner a Fernando Ortiz como técnico interino. Actualmente, existe mucha tensión en Coapa y la directiva busca, a toda costa, sumar una nueva victoria ante los ‘Rayados’ de Monterrey para mejorar el panorama.

Pese a ello, la afición americanista es consciente que siguen viviendo momentos complicados y otro episodio se dio recientemente, cuando Gilberto Adame (auxiliar de Solari y Miguel Herrera), señaló en FOX Sports que nunca fue una opción para quedarse como interino.

“Ayer (el 2 de marzo) que se suscitó el cese de Santiago, el contacto fue con Diego Ramírez (Director de Desarrollo Deportivo). Me comentó la situación, la instrucción y que no iba a ser parte del cuerpo técnico. Me dijo que era una instrucción de los altos mandos y que la estaba haciendo llegar tal cual. Tenía la ilusión, sentía que podría darse (tomar la dirección técnica), creo que no hice lo suficiente en estos cinco años”, reveló.

En la misma línea, Adame aseguró que aunque le hubiesen dado la posibilidad de asumir el interinato se hubiera ido de Coapa, puesto que estaba seguro de que su ciclo en América había concluido tras cinco años en la institución.

“Yo renuncié, era el momento de que se refrescaran los rostros en el vestidor, creo que era lo más sano. No sé si fue el detonante, yo sabía que era el momento de dar un paso al costado. Si había un interinato me haría a un lado acabando; mi mensaje era dirigir”, mencionó.

Su opinión sobre Fernando Ortiz

Lo que más llamó la atención fue cuando se refirió a la elección de Fernando Ortiz para tomar la dirección interina del plantel. Adame señaló que le llamó la atención que lo escogieran, ya que solo tiene pocos meses dirigiendo en Coapa.

“Nos salta a todos (el interinato de Fernando Ortiz), es una situación que no me corresponde juzgarla porque no sé qué argumentos tuvieron para tomar esa decisión. Sabe lo que es el América, vistió la playera, seguramente le irá bien, le mando buena vibra”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR