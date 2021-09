Henry Martín, actual futbolista del Club América, dedicó unas palabras al entrenador Santiago Solari, que llegó en el pasado Torneo Clausura 2021 de la Liga MX. En aquella ocasión, las ‘Águilas’ pudieron alcanzar el subliderato y llegaron hasta los cuartos de final en la Liguilla. Asimismo, el delantero también le dejó un ‘recado’ a Miguel Herrera, técnico de los Tigres UANL.

En una entrevista para el diario Récord, Henry destacó el sistema de juego que emplea el español en el América, donde juega con un solo atacante. Esta situación ayudó a mucho a Martín, que ahora juega solo arriba, a comparación del ‘Piojo’, donde jugaba acompañado con otra punta.

“El sistema de juego porque Solari juega con un punta y el anterior jugaba con dos nueves, acostumbrarse a esto siento que me ha venido bien porque eres la referencia en el área, evita que te salgas de esa zona y un delantero para meter goles tiene que estar dentro del área, me viene bien y me siento mejor quedándome más en el área”, aseguró.

“Nosotros tenemos a un gran técnico. Yo creo que es el mejor del torneo y los números lo avalan, estamos en primer lugar y viene haciendo bien las cosas desde el torneo anterior”, agregó haciendo hincapié que es el mejor estratega del torneo local.

Por otro lado, el artillero también tuvo unas palabras para sus compañeros, a quienes destacó por su gran labor en lo que va del campeonato. Además, aseguró que gracias a ellos, él ha podido mejorar de cara a la portería.

“Tener buenos centradores es fundamental y quedó reflejado en el último partido con el centro de Luis Fuentes. Yo corro nada más a la zona y giro la cabeza, no tuve que hacer nada más porque él ya sabía que tenía que meter el balón porque previo al partido se practicaron centros con definición”, finalizó.





