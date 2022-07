La relación entre los hinchas de las ‘Águilas’ y el futbolista Henry Martin parece imposible de mejorar. El yucateco de ser el delantero titular y goleador del América, bajó sorpresivamente su rendimiento en el plantel de Fernando Ortiz y desde hace varios meses, solo conoce la banca la banca de suplentes. Situación que ha causado que la afición le pierda la fe.

Al punto que Henry Martín se intentó motivar para el arranque del torneo Apertura 2022 con un tweet que decía: “READYYYY #J1 @ClubAmerica”, acompañado de una foto de él con la platera de las ‘Águilas’ . Sin embargo, la ‘12′ no le pasa ninguna y este sábado tuvo que borrar su publicación, debido a la cantidad de mensajes negativos que recibió.

“Tronco y la auguraban que no metería más que un gol en la temporada”, se lee. La cosa no quedó ahí. La acción de Henry Martín incendió más las redes sociales y fue juzgado no sólo por su bajo rendimiento, sino también por no aguantar las críticas de la gente.

Afición del América le da la espalda a Henry Martín.

¿Por qué existe este ‘divorcio’ entre la afición y Henry Martín?

Henry Martín hace más de un año era considerado delantero titular del América, pero ahora no es ni la sombra de lo que mostró en ese momento. Al grado que durante el Clausura 2022, el futbolista únicamente consiguió anotar tres goles e inició este Apertura 2022 en la banca, entrando en los últimos 15 minutos en el partido ante Atlas.

¿Cómo le fue al América en su debut?

Las Águilas tuvieron un inicio complicado, pues en la jornada inaugural enfrentaron a los Rojinegros del Atlas, actual bicampeón de la Liga MX. En los últimos cinco torneos, el cuadro de Coapa ha suma tres victorias, dos empates y cero derrotas en los juegos de la jornada uno. Ahora, los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán vencer a Rayados de Monterrey para tener su primera victoria en el certamen.

¿Rencillas? La razón por la que el América rechazó hacerle el pasillo al Atlas en el Azteca

Las Águilas tomaron la decisión de no reconocer al actual campeón de la Liga MX, acto que causó extrañeza de la gente. Ojo, si bien es una tradición en el fútbol mundial y ya ha pasado también en México, no existen reglas escritas que señalen que el primer rival que enfrente al campeón vigente debe hacer el pasillo.

Calendario del América del mes tras jugar con Atlas

Jornada 2 en Monterrey vs Rayados el 9 de julio

Jornada 3 en CDMX vs Toluca el 13 de julio

Amistoso en EUA vs Chelsea el 16 de julio

Amistoso en EUA vs Manchester City el 20 de julio

Jornada 4 en Tijuana vs Xolos el 23 de julio

Jornada 5 vs León en León el 31 de Julio.

