Tras caer en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante los ‘Rayados’ de Monterrey por 1-0, el técnico Santiago Solari sumó su segundo fracaso al mando del América. A esta nueva derrota se le suma la eliminación de los azulcremas en los cuartos de final del Torneo Guard1anes 2021. Por ello, la afición de las ‘Águilas’ no se encuentra del todo contenta y más aún cuando están próximos a disputar la Liguilla Final del Apertura 2021 de la Liga MX.

Por si fuera poco, esta es la primera vez que el conjunto americanista cae en una final de Concachampions. En las siete finales que anteriormente disputaron, todas fueron conquistadas por los azulcremas (ante Sport Vereniging Robinhood en 1977, Defence Force en 1987, Pinar del Río en 1990, Alajuelense en 1992, Toluca en 2006, Montreal Impact en 2014-15 y Tigres en 2015-16). Dicho esto, el estratega argentino se ha convertido en el primero en el banquillo en romper esta racha de triunfos.

Ante los ‘Rayados’, los de Coapa decepcionaron con su actuar dentro de la cancha en los 90 minutos de juego. América partía como favorito, ya que en Liga MX suman cuatro triunfos consecutivos. Además, en las quince jornadas disputadas solo han registrado una derrota. En el caso opuesto se encontraban los regiomontanos, que vienen de caer en 4 ocasiones y se ubican fuera de la zona de clasificación directa a la Liguilla.

Sin embargo, los de Javier Aguirre se vieron superiores en gran parte del partido. Con un gol de Rogelio Funes Mori en los primeros minutos del encuentro, fue suficiente para definir el marcador que les dio su quinto título en el certamen.

“Nos costó al principio del partido. Ellos estuvieron mucho mejor en esos siete o diez minutos que no pudimos tomar el ritmo, la pelota y sufrimos del gol en ese periodo. Es un equipo de mucha jerarquía y con muchas tablas, mucha experiencia. Supo manejar desde ahí el partido y en el segundo tiempo también. Los felicito”, mencionó Solari tras finalizar el encuentro.

Ahora, a las ‘Águilas’ solo les queda conquistar el título del campeonato local. Actualmente, marchan como líderes y así terminará la fase regular ya que son inalcanzables tras sumas 34 unidades a ocho de su perseguidor más cercano a falta de dos partidos. La presión por parte de la afición al técnico argentino aumentará, puesto que tras la eliminación ante Pachuca en el torneo pasado y la derrota en Concacaf se colocan como los grandes fracasos de su administración.

“Nosotros estamos satisfechos del esfuerzo, del recorrido. No estamos satisfechos de no llevarnos el título. Estamos tristes por no llevarnos el título. Satisfecho y orgulloso de superar las dificultades para superar la final. La ganó Monterrey y nosotros debemos ponernos de pie porque la liga continúa”, aseveró el DT.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR