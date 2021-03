El Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX lleva más de 11 jornadas de juego. América, por su lado, ha tenido la participación de varios jugadores en diferentes encuentros del popular torneo. No obstante, existe un elemento que no viene sumando minutos en el equipo titular y que no sería del agrado del entrenador argentino.

Tras sus constantes problemas físicos y a casi una temporada desde su llegada a México, el futbolista paraguayo, Sergio Díaz, tiene los días contados en el equipo de Solari. Desde que fichó por el América solo ha disputado seis encuentros, todos ellos en el Torneo Clausura de la Liga MX 2021, mientras que en el torneo actual no suma ni un minuto de juego.

El mediocampista paraguayo presente lesiones musculares continuamente y no logra recuperarse en su totalidad. Según ESPN México, el representante del jugador ya estaría en la búsqueda de un nuevo equipo por el hecho de que ya se le habría informado que no contarían con el en América para la próxima temporada.

Como bien sabemos, Sergio Díaz fue considerado uno de los mejores jugadores del Real Madrid Castilla de LaLiga B de España. Eso sí, el futbolista tuvo pasos por distintos clubes, pero nunca llegó a consolidarse en uno como lo hizo en el equipo merengue.

América salió victorioso el domingo pasado tras vencer por 3-0 a Chivas en el ‘Clásico Nacional Mexicano’. Los goles fueron macados por Henry Martín con un doblete y Sebastián Córdova con un tano. Las ‘Águilas’ marchan en el segundo lugar la tabla con 25 unidades a 2 puntos del líder Cruz Azul.

