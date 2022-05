Luego de ser eliminados este domingo ante Pachuca, todo el plantel de América se fue de vacaciones a la espera de conocer las altas y bajas, así como saber quién será el nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2022. Eso sí, todo apunta que Fernando Ortiz continuará en el banquillo, pero son varios los elementos del equipo que tendrían las horas contadas, entre ellos Mauro Lainez.

Tras su llegada a las ‘Águilas’ en el Clausura 2021, el futbolista mexicano metió apenas dos goles en 50 partidos disputados (contando todas las competencias). Sin embargo, él afirma que “se puede ir tranquilo del América” si ese fuera el caso, ya que nadie le quitará la meta cumplida de vestir la camiseta azulcrema.

“Vamos a pensar bien las cosas, a descansar y tratar de tener todo en claro para tomar una buena decisión, pero hasta el día de hoy soy jugador del Club América. Estoy feliz y contento, cumplí un sueño de estar en el América y de jugar aquí”, mencionó el volante en una entrevista para ESPN.

Y añadió: “Estoy feliz, si me toca estar o irme, me voy feliz por el desempeño que tuve y muy tranquilo de saber que lo di todo por estos colores. No he hablado con ellos, me compraron y tengo que esperar indicaciones a lo que mejor le convenga al club. Si me toca quedar o irme, toca seguir adelante y luchando”.

Cabe resaltar que, tras la derrota ante Pachuca, los americanistas se apoderaron de las redes sociales para exigir que “por fin Emilio Azcárraga invierta en buenos jugadores”, señalando que al propietario del club y de Televisa parece poco interesarle lo que pasa en el terreno de juego, pues ya son cuatro años sin títulos.

Ante ello, Mauro Lainez es uno de los más señalados por su pobre aporte al equipo. Asimismo, junto a él, se mencionan nombres como Bruno Valdéz, Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Jonathan dos Santos, Miguel Layún, Roger Martínez, Juan Otero, Federico Viñas y Henry Martín, todos ellos como los candidatos a irse de las ‘Águilas’, según sus aficionados.





