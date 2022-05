En redes sociales se viralizó un video en pleno partido entre Pachuca y América. El contenido muestra a Miguel Layún y Jonathan Dos Santos, jugadores de las ‘Águilas’, discutiendo con los espectadores en el estadio Hidalgo. En principio, se pensó que todo giraba en torno al resultado del equipo de Coapa, pero los futbolistas se encargaron de brindar detalles y mencionaron que oyeron insultos racistas contra su compañero Juan Otero.

“Hubo un insulto racista hacia un compañero nuestro. No hay más cabida al racismo. Punto”, expresó Layún mediante sus cuentas oficiales. El defensor de los azulcremas, tal como se ve en las imágenes, protesta por esas manifestaciones contra los aficionados que estuvieron ubicados en ese sector del coloso de los Tuzos.

Layún no estuvo solo en el reclamo, pues Jonathan Dos Santos se unió. Ambos mundialistas con la selección mexicana hicieron gestos y señas dirigidas hacia el público. Ello se produjo cuando América caía ante Pachuca. De ahí la confusión por el motivo de la escena porque se especuló que tenía relación con la derrota.

“No estamos para racismo en la vida, no nos vamos a pelear con los aficionados por ningún motivo, ni por perder, para nada, pero sí fue racismo y hoy no estamos para eso. Fue por eso, fue por eso por lo que lo defendimos obviamente le dolió y como te digo no estamos para eso, tenemos que cambiar la sociedad, por eso lo defendemos no fue como se dice que, porque estábamos perdiendo no para nada”, dijo ‘Jona’ en declaraciones que reproduce ESPN.

Luego, Dos Santos confirmó que el colombiano Juan Otero anda muy afectado por lo que vivió en la cancha de Pachuca. En ese sentido, el volante de los azulcremas agregó: “Imagínate, a ninguno le gusta que se metan con él, más si es de forma racista, para eso estamos los compañeros para apoyarlo”.

América perdió 3-0 contra Pachuca en las semifinales de vuelta de la Liguilla de la Liga MX Clausura 2022. El elenco liderado por el entrenador Fernando Ortíz cayó por un global de 4-1 y se quedó a un solo paso de volver a las finales. Ahora, las ‘Águilas’ se irán de vacaciones y recargarán energías para la temporada 2022-2023.

Miguel Layún 🇲🇽, jugador del América, discutió con sus propios hinchas por insultos racistas a un compañero.pic.twitter.com/TtzgnITbus — VarskySports (@VarskySports) May 23, 2022





