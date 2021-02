Félix Torres, jugador de Santos Laguna, se convirtió en noticia el pasado lunes, luego de revelar que fue insultado de forma racista al ser expulsado en el partido ante Atlético San Luis. De inmediato, diversas figuras de la Liga MX le mostraron su apoyo y repudiaron el hecho. Una de ellas fue Pedro Aquino, futbolista del Club América, que se solidarizó con el defensor.

El volante azulcrema reveló en conferencia de prensa que espera que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) resuelva cuanto antes lo ocurrido con el jugador verdiblanco y sancione a los culpables.

“Nosotros hoy entrenamos en la tarde, no hemos podido conversar sobre ese tema, pero yo creo que como dice el jugador, yo también me siento feliz con mi color, me siento muy contento de haber nacido de este color y la Federación Mexicana de Fútbol debe tomar cartas en el asunto”, dijo Pedro.

América enfrentará este sábado a Atlas en Guadalajara con la consigna de alcanzar la parte alta de la tabla de posiciones. Aquino aún no es titular indiscutible en el equipo de Santiago Solari y pelea el puesto con Richard Sánchez y Santiago Naveda.

“Llevo la competencia muy bien, como siempre he dicho. Hay que prepararse y estar atento para afrontar lo que pide el profesor Solari. Nevada está haciendo el trabajo de gran manera, está en un gran nivel, la competencia es sana, pude jugar Naveda-Aquino, Naveda-Richard o Aquino-Richard. Lo más importante es que el equipo siga sumando”, agregó el volante de la Selección Peruana.

Para finalizar, Aquino se refirió a la posible convocatoria de Santiago Ormeño al equipo blanquirrojo. “Me parece un jugador muy bueno, tendrá su oportunidad en algún momento”, explicó ‘La Roca’, a la espera de volverse indiscutible para el ‘Indiecito’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR