Tiene claro que ubicarse en lo más alto de la Liga MX, a causa de un 80 por ciento de efectividad, no le garantizará el título en el fútbol ‘azteca’ al América. Aunque probablemente acerque a su equipo a ese objetivo. Santiago Solari ofreció una entrevista en la que hace un balance de su etapa en las ‘Águilas’, club al que comparó con el Real Madrid, apuntando una marcada diferencia, pero también alguna similitud.

“El Madrid lo que tiene de particular es que es global. América no tiene ese nivel global, pero si latinoamericano y sobre todo en México. Es muy popular”, dijo el ‘Indiecito’ en entrevista con el programa radiofónico ‘El Larguero’ en España.

Solari recordó su paso por el banquillo ‘blanco’, para el cual, aseguró, tiene un “único sentimiento de respeto”. “Es lo único que me produce. El trabajo del entrenador es aceptarlo. Veo esta profesión no como un paréntesis, sino más bien como un elemento coyuntural que hereda algo y trata de mejorarlo”.

Consultado sobre lo que viene siendo su aventura en la Liga MX, el argentino destacó que “es maravillosa”. “Es un país maravilloso. Conozco muy bien la liga y sus dificultades. La liga mexicana es una de las tres ligas grandes de Latinoamérica”, aseguró.

Líderes del Apertura 2021

Ya en otro momento, y en otra entrevista, ahora con el medio mexicano TUDN, Solari confesó que con ese porcentaje de puntos (80%) algunos equipos de las grandes ligas no son campeones.

“No es un número real, no es un número realista. No es porque lo diga yo o Moisés sino porque más del 80 por ciento de los puntos, no hay campeones de las grandes Ligas europeas que lo consigan, quiero decir que no es un numero sustentable”, comentó.

“Estamos muy contentos y muy orgullosos de haberlo conseguido, de llevar casi nueve meses y sostener estos números, pero no puede ser una meta porque no es real desde el punto de vista de la estadística, no es que yo lo diga”, agregó.

Sobre su método de trabajo en el América, explicó: “No hay una sola fórmula en el fútbol, cada uno maneja su libro y es parte de lo lindo del fútbol, que hay muchas opiniones y acercamientos distintos. Nosotros trabajamos con un método y un pan a largo plazo, me parece que es la forma de hacer las cosas. Un método, un orden, un plan a largo plazo te permite no estar reaccionado todo el tiempo, no creo en eso de la reacción y solo de lo espontáneo”.

