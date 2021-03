El ‘Bofo’ Adolfo Bautista es uno de los históricos que vistió la camiseta del Chivas de Guadalajara de la Liga MX. Debido a esto, el ex futbolista emitió una dura crítica sobre el rendimiento de algunas piezas del equipo y pidió que se entreguen al 100 por ciento en el clásico ante el América.

“Muchos jugadores que vienen de otros equipos no saben lo que representa Chivas. Te da mucho Chivas, el ya jugar un partido o meter gol, sales en todas las portadas. Ellos piensan que ya con eso y salir en las redes sociales, el peinarse bien y todo eso, ya van a ganar. No, se tienen que entregar en la cancha al 100 por ciento para sudar la camiseta dignamente de un equipo que siempre lo he dicho, es el más grande de México”, mencionó Bautista en una entrevista para Pasión W.

Del mismo modo, Bautista afirmó que el Chivas no tiene al mejor equipo ahora. El ex jugador de Guadalajara asegura que hay muchas indisciplinas dentro del plantel. “Sabemos que a lo mejor no es el mejor equipo que está ahorita. Muchas indisciplinas de muchos jugadores que no saben lo que es representar a un gran equipo como es Chivas, pero sabemos que tenemos un buen técnico como Vucetich, que en lo personal me dirigió en tres equipos, Tecos, Pachuca y Chiapas. Lo conozco muy bien, es un técnico que le sabe bien. Sabemos que ahorita lo más importante es que Chivas califique y calificando, con ese técnico se pueden conseguir cosas importantes, campeonatos, porque sabemos que es el que tiene más campeonatos”, afirmó.

Sin embargo, Bautista asegura que su equipo saldrá victorioso en el duelo ante el Chivas de Guadalajara. “Jorge Vergara en el tiempo que estuvo siempre estaba apoyando al equipo, las necesidades de los jugadores y lo criticaron mucho porque a lo mejor en la elección de directivos no fue la correcta y esos directivos sacaron provecho de la institución. Hoy en día con Amaury a lo mejor no le tienen tanta fe, pero Amaury trae mucha idea de crecer, de darle todo al equipo y tan es así que contrataron a un directivo como Peláez, que se me hace bueno aunque venga de los ‘wilos’, pero jugó también acá en Chivas. Es gente que sabe y trajeron al mejor técnico mexicano que es Vucetich. A lo mejor los jugadores no han rendido al 100 por ciento como se requiere, pero hay que confiar, los Chivas debemos confiar en el equipo, esperando que ganen el Clásico”, aseguró el ‘Bofo’.

Por último, el jugador recomendó algunos cambios que se podrían hacer en el once inicial para el duelo ante el América. “Yo en lo personal donde veo que les hace mucha falta es en la defensiva. Son muy frágiles y no hay un líder ahí atrás. Pero hay que confiar ahorita, en este Clásico tengo fe que va a ganar Chivas por 2-1 para que así puedan entrar a la Liguilla y poder quedar campeones. Yo no pienso negativo, pienso que Vucetich va a calificar y va a pelear por el campeonato”, finalizó el ‘Bocho’.

El peruano Pedro Aquino es una de las actuales figuras del América. El volante afrontará el clásico tras buenas actuaciones en la Liga MX. Debido a esto, Aquino podría formar parte del once titular de las 'Águilas', quienes se ubican en el segundo lugar del torneo mexicano.





