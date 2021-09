Roger Martínez sorprendió este miércoles al calentar el Clásico entre América vs. Chivas al afirmar que el equipo del ‘Rebaño’ solo iba a la liguilla a pelear el repechaje. Tras sus declaraciones, desde el equipo de Guadalajara no se quedaron callados y respondieron con un video en sus redes sociales que rápidamente fue compartido por sus fanáticos.

Chivas publicó las imágenes de la última victoria rojiblanca, la cual, fue especialmente dolorosa para las ‘Águilas’. Sucedió en la Liguilla del Apertura 2020, los eliminaron por los cuartos de final con un triunfo en el estadio Azteca cortesía de Cristian ‘Chicote’ Calderón.

El equipo rojiblanco se encargó de recordar el momento. A casi un año del golpe en el Colos de Santa Úrsula, esperan volver a sorprender el próximo sábado, cuando se enfrenten en una nueva edición del ‘Clásico Nacional’.

Aquel partido terminó con un marcador de 1-2, con dos goles del Chicote y el descuento de Henry Martín.

De cuando "nos metimos" por Repechaje 👀



➡️ https://t.co/5V18aeVJpU pic.twitter.com/zrkXV1LzGd — CHIVAS (@Chivas) September 22, 2021

¿Qué dijo Roger Martínez?

Roger Martínez calentó la previa del América vs. Chivas asegurando que las ‘Águilas’ “son el club más grande y todos lo saben”. “Sinceramente yo pienso que Chivas es un club que mucho no ha venido peleando, desde que yo estoy acá, he visto a Chivas en Liguilla solamente por el repechaje que se metió en los últimos torneos. Nosotros vamos a salir a defender al Club América y a matarnos por el equipo para ganar el partido”, inició.

“El clásico es un partido importante, todos sabemos de la magnitud del partido, pero siempre tenemos que pensar en nosotros, en que tenemos que hacer las cosas bien porque el Guadalajara es el que se juega el torneo contra nosotros”, añadió.





