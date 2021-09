Se calienta el ‘Clásico Nacional’. Miguel Layún, futbolista del Club América, salió al frente y respondió a los ataques de Adolfo Bautista, ex jugador del Chivas de Guadalajara, el cual aseguró que Roger Martínez, delantero de las ‘Águilas’, es un “muerto”, luego de que este señalara que el ‘Rebaño Sagrado’ nunca había clasificado a la Liguilla de la Liga MX desde su llegada al balompié azteca.

A través de una entrevista para la cadena TUDN, Layún defendió a su compañero, afirmando que las declaraciones del ‘Bofo’ estuvieron fuera de lugar, ya que al jugador colombiano lo buscaron varios clubes de Europa, quienes son conscientes de su gran calidad.

“Me da risa, porqué para el ‘Bofo’ todos son unos muertos menos él, es increíble. Me parece que él podría entender lo que representa, lo que fue como jugador y hay que respetarle lo que hizo dentro de la cancha, pero fuera de la cancha perdió un poco la noción, ha buscado estar siempre en el ojo, demeritando lo que hace todo mundo, hasta de los propios jugadores de Chivas, habla mal de todo mundo”, aseguró el defensa.

“Me parece una lástima, porque el tipo hizo cosas muy buenas en la cancha, se le recuerda de manera grata, pero desafortunadamente con este tipo de cosas, le restan más de las que suman. Roger está aquí por qué él decidió, pero en Europa había un montón de clubes que lo querían, Me parecen bastante desatinadas”, agregó.

En relación al momento que atraviesa Chivas de Guadalajara en el torneo local, Layún fue claro y señaló que le gustaría que el ‘Rebaño Sagrado’ estuviera en un mejor estado de forma, para que el ‘Clásico Nacional’ fuese más atractivo.

“A mi me gustaría que Chivas llegará mejor al Clásico, así no hay pretextos de nada y nosotros haremos lo mejor. Sin embargo, me da igual lo que pase con ellos ya que a mi me interesa lo que pasé acá”, finalizó.





